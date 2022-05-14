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中市小貨車凌晨衝撞機車釀2傷後肇逃 清水警追緝

聯合報 / 記者劉柏均／台中即時報導

台中梧棲今凌晨0時許，驚傳車禍肇逃案。一輛自小客貨車於大仁、中央路口，撞上騎機車的楊姓女騎士及乘客，隨後逃逸而去，亦未通報119，徒留2名傷者在原地；清水警方表示，已掌握肇事車輛號牌，正積極追查駕駛到案。

台中楊女昨日凌晨0時許，與親友騎車一輛機車雙載，沿著梧棲區中央路往北，行經大仁路口(閃光路口)時，遭一輛小客貨車由左側撞上，2人受傷倒地，對方未協助聯繫119送醫，甚至駕車逃逸，徒留2人在現場苦無救援。

清水警方表示，楊女未有酒駕情形，重型機車左側多處撞損，初判為自小客貨車未依規定讓車，目前已調閱路口監視器畫面，掌握肇事車輛號牌，並積極查處駕駛到案。

有網友在「梧棲串起來」社團發文尋人，表示其中一名遭撞傷者為自己姪女，腳已被撞斷，車禍發生當下，對方看到她們倒地上時，未協助叫救護車送醫，甚至反嗆「撞壞了車，等修理好要找她們算」；發文者強調，「撞人跑了就是錯，還罵人，天理何在？」希望對方盡快出來負責。

台中梧棲今凌晨0時許，一輛自小客貨車於大仁、中央路口，撞上騎機車的楊姓女騎士及乘客，隨後逃逸而去。記者劉柏均／翻攝
台中梧棲今凌晨0時許，一輛自小客貨車於大仁、中央路口，撞上騎機車的楊姓女騎士及乘客，隨後逃逸而去。記者劉柏均／翻攝
有網友在「梧棲串起來」社團發文尋人，表示其中一名遭撞傷者為自己姪女，腳已被撞斷，呼籲肇事者盡快出面。圖／翻攝自「梧棲串起來」社團
有網友在「梧棲串起來」社團發文尋人，表示其中一名遭撞傷者為自己姪女，腳已被撞斷，呼籲肇事者盡快出面。圖／翻攝自「梧棲串起來」社團

梧棲 車禍 監視器

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