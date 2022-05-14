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饑寒起盜心！男子衣服塞超多商品 店員一眼就發現

聯合報 / 記者林保光／即時報導

56歲的李姓男子在超商佯裝購物，卻趁隙涉嫌偷多種商品，被眼尖店員察覺，報警逮捕。警方當場要求他將商品全部拿出，衣服及口袋內竟裝滿多罐汽水等飲料及肉乾，稱他餓得發慌，身上又沒錢才想偷東西吃。警方發覺他已不是第一次偷超商，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，5月12日下午，待業中的李姓男子到高雄市鼓山區新疆路，涉嫌偷超商商品準備離去，馬上被店員攔下，報警處理。警方到場，要求李拿出藏在衣服裡的商品，李1個接1個，從上衣及褲子口袋，拿出5罐飲料、成組布丁和1包肉乾，價值約300元，立即逮捕他。

據悉，李姓男子在1個月多前，也曾以同手法，在超商涉嫌偷商品被捕，超商店員見他再進超商，便暗中注意他的行為，才發覺他往衣服內塞商品，吃過虧的店家才立即報警。

李稱他沒工作，身上沒錢吃飯，有一餐沒一餐的，因又餓又渴才對超商動歪腦筋。鼓山警分局內惟派出所長周信宏逮捕李姓男子後，發覺他是「饑寒起盜心」，回派出所後馬上去買便當給李果腹，勸李說，派出所24小時開著，以後真的有困難就來派出所，不要再違法偷東西了。

李姓男子逐一將藏在衣服內的商品拿出來。記者林保光／翻攝
李姓男子逐一將藏在衣服內的商品拿出來。記者林保光／翻攝
李姓男子拿出衣服內的商品，員警才知他塞了這多東西。記者林保光／翻攝
李姓男子拿出衣服內的商品，員警才知他塞了這多東西。記者林保光／翻攝

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