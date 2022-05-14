饑寒起盜心！男子衣服塞超多商品 店員一眼就發現

56歲的李姓男子在超商佯裝購物，卻趁隙涉嫌偷多種商品，被眼尖店員察覺，報警逮捕。警方當場要求他將商品全部拿出，衣服及口袋內竟裝滿多罐汽水等飲料及肉乾，稱他餓得發慌，身上又沒錢才想偷東西吃。警方發覺他已不是第一次偷超商，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，5月12日下午，待業中的李姓男子到高雄市鼓山區新疆路，涉嫌偷超商商品準備離去，馬上被店員攔下，報警處理。警方到場，要求李拿出藏在衣服裡的商品，李1個接1個，從上衣及褲子口袋，拿出5罐飲料、成組布丁和1包肉乾，價值約300元，立即逮捕他。

據悉，李姓男子在1個月多前，也曾以同手法，在超商涉嫌偷商品被捕，超商店員見他再進超商，便暗中注意他的行為，才發覺他往衣服內塞商品，吃過虧的店家才立即報警。