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影／國小前貨車未減速 松年班老翁遭撞飛亡

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導

本月10日下午3時許，一名在鶯歌永吉社區發展協會上課的六旬蔡男，從松年大學班下課後徒步走到永吉國小前，他在路口左右張望無車後過馬路，不料一台貨車快速駛來，迎面將蔡男撞飛致死，議員蘇泓欽昨前往會勘，將支應180萬元在現場裝設禁行大貨車路段科技執法設備，保障路口安全。

永吉國小前德昌二街，平日上午6點30分至8點、中午12點至13點、下午15點30分至17點30分，3個時段為禁行大貨車時段，而此處因校門口旁不到百公尺就有另一處紅綠燈路口，為免塞車因此校門前號誌平時僅閃黃燈警示，又因該處車道微彎，發生憾事讓當地居民驚嚇不已。

本月10日一名年約6旬的蔡男在事故現場附近的發展協會就讀松年大學班，15時許下課離開經過該路口時，不幸遭路過貨車正面撞上，蔡男閃避不及當場被貨車撞飛約10公尺，雖立即送至林口長庚救治，但仍於當天不幸身亡。

由於此路口不僅一旁就是永吉國小校門口，學生來往眾多，校門另一端則是永吉社區發展協會，此巷弄長照站許多年長者平時在此處交流、上課，因此路口平時就有許多幼童及長者出現，當地民眾抱怨此處雖時段性禁行大貨車，但仍經常有貨車呼嘯而過，警察疲於奔命也無法遏止，要求加裝科技設備嚴格取締。

新北市議員蘇泓欽昨天上午邀集新北市交通大隊、交通局、三峽分局、區公所等相關單位到場會勘，研議後決定動用議員配合款180萬元在此處安裝科技執法設備，以保障當地學童、長者及附近居民行的安全。

新北市交通大隊表示，經昨天會勘後，已決議在現場增設行人觸動號誌按鈕、行人穿越道線補繪、增設學校標誌、評估設置禁行大貨車路段科技執法設備，相關費用由議員建議款支應。交大呼籲駕駛人應提高警覺，隨時注意車前狀況，行經行人穿越道應禮讓行人優先通過。

鶯歌永吉國小前德昌二街，經常有大貨車呼嘯而過，民眾要求安裝監視器保障安全。圖／蘇泓欽議員辦公室提供
鶯歌永吉國小前德昌二街，經常有大貨車呼嘯而過，民眾要求安裝監視器保障安全。圖／蘇泓欽議員辦公室提供
新北市議員蘇泓欽昨上午前往現場會勘，將動用議員配合款180萬元加裝科技執法設備。圖／蘇泓欽辦公室提供
新北市議員蘇泓欽昨上午前往現場會勘，將動用議員配合款180萬元加裝科技執法設備。圖／蘇泓欽辦公室提供

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