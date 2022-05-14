新竹5歲童騎腳踏車碾傷貴賓狗 男童父判賠9萬元
蔡姓男子去年帶5歲小孩出門到公園騎腳踏車，未料不慎撞傷趙姓男子飼養的貴賓犬「奶茶」，導致小狗原本的骨折傷處因細菌感染惡化，趙男花了近14萬元醫藥費，也讓他身心俱疲，連同精神撫慰金等提告求償24萬餘元。新竹地院法官審理認為，公園人行道本就不能騎腳踏車，由於蔡男是兒子的法定代理人，判蔡男賠償9萬元。
事件發生在去年3月28日的新竹市樹林頭公園人行道上，趙姓男子當時停好機車，正要將貴賓狗「奶茶」抱到人行道上時，因低頭撿東西，竟聽見「奶茶」被後方腳踏車撞上輾過發出慘叫聲。他將愛犬陸續到2家動物醫院治療，支出醫療費用可觀，提告要求蔡男應負連帶賠償責任。
挨告的蔡姓男子則辯解，依動物保護法及新竹市動保自治條例相關規定，寵物飼主進入公共場所應使用鍊繩、箱籠或其他適當防護措施，但趙姓飼主當天根本沒有牽繩牽好小狗，認為是對方疏於照顧，才讓狗狗衝出來，導致他的小孩騎車撞上，當天趙姓男子還辱罵他們父子倆，小孩也被嚇壞，應是飼主過失導致的損害，他們都還沒求償，豈料卻是被飼主反告，要求駁回對方告訴。
法官審理依據雙方證詞、動物醫院治療單據病歷等，確認當天確實是發生小孩騎越野腳踏車撞傷狗狗的事故，不過，現場有告示立牌標明「勿騎乘請牽行」，足見蔡姓男子帶小孩騎腳踏車違反規定在先，騎腳踏車應在慢車道或靠車道邊行駛，不能入侵人行道騎乘自行車，違反道路交通安全規則。
法官也認為，騎車撞傷狗狗的小孩未滿7歲，為無行為能力人，蔡姓男子是孩子的法定代理人，被告後未能舉證其監督未鬆懈，另蔡抗辯認為趙姓男子應該使用鍊繩，法官認為有無使用鍊繩與事故無關連，且蔡男也沒有提出相關舉證，因此判蔡姓男子要賠償趙姓飼主損失。
法官審酌趙姓飼主帶愛犬「奶茶」到2家動物醫院醫療支出近14萬元，審酌9萬元作為其狗狗回復原狀的必要費用，尚屬合理，飼主另提出5萬8千元術後3年照顧費用，因未舉證估價範圍與診斷證明，難認為必要費用，另飼主提出照顧受傷愛犬過程身心痛苦萬分，主張5萬元精神撫慰金與此案侵權無關，不應准許。
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