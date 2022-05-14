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影／200萬現金藏空氣清淨機 回收場拾獲報警找到失主

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

桃園70歲陳姓老翁，忘了曾把200萬現金，用牛皮紙袋包裹，藏放在空氣清淨機內。日前他託人把空氣清淨機載往新北市鶯歌區某家回收場回收，周四（12日）廠內人員檢視是否堪用，卻見機殼內有兩牛皮紙袋，打開赫見是200萬千元大鈔，趕緊送到派出所，由員警找到失主歸還。

據了解，住在桃園的陳姓老翁（70歲）多年前將200萬元千元大鈔，包裹在兩牛皮紙袋內，並藏放於空氣清淨機機殼內。因空氣清淨機已逾40年，機器老舊又許久沒使用，正好近來家中裝潢，遂委託裝潢工人協助幫忙載運到新北市鶯歌某間資源回收場。

周三（12日）晚上8時許，回收場員工林男（38歲）檢視這台空氣清淨機能否堪用，插電開啟卻發出怪聲，林男拆開機殼查看，卻見裡面藏著兩個牛皮紙，經拿出一看赫見，牛皮紙袋內竟是一捆捆千元大鈔，清點細數共有200萬元。

林男沒有占為己有，反而是想著，失主肯定十分著急，林男趕緊告知回收場老闆、老闆娘，3人隨即將200萬現金交給派出所處理。經員警調閱監視器，鎖定載運空氣清淨機車輛，於2小時後確定失主身分，並於翌日（13日）上午9時許，通知失主陳姓老翁前來領回。

面對200萬失而復得，陳姓老翁在派出所說，早已不得是哪時候把200萬藏在機器內。他非常感謝員警細心及拾得人熱心義舉。員警比對牛皮紙袋上手寫數字，確證是陳姓老翁字跡，隨即讓他領回。

裝潢工人把空氣清淨機載到回收場回收。記者曾伯愷／翻攝
裝潢工人把空氣清淨機載到回收場回收。記者曾伯愷／翻攝
林姓資源回收廠員工，把200萬現金交給派出所。記者曾伯愷／翻攝
林姓資源回收廠員工，把200萬現金交給派出所。記者曾伯愷／翻攝
員警用點鈔機清點200萬千元大鈔。記者曾伯愷／翻攝
員警用點鈔機清點200萬千元大鈔。記者曾伯愷／翻攝
陳姓老翁把200萬現金，包綑在牛皮紙袋內，並藏在空氣清淨機。記者曾伯愷／翻攝
陳姓老翁把200萬現金，包綑在牛皮紙袋內，並藏在空氣清淨機。記者曾伯愷／翻攝
陳姓老翁把200萬現金，藏在空氣清淨機內。記者曾伯愷／翻攝
陳姓老翁把200萬現金，藏在空氣清淨機內。記者曾伯愷／翻攝
陳姓老翁把200萬現金，包綑在牛皮紙袋內，並藏在空氣清淨機。記者曾伯愷／翻攝
陳姓老翁把200萬現金，包綑在牛皮紙袋內，並藏在空氣清淨機。記者曾伯愷／翻攝

空氣清淨機

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