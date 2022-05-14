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國3竹崎段昨1死6傷 警調查疑中線道車輛撞車後引連環撞
國道三號北上292公里，接近嘉義縣竹崎交流道路段，昨晚8點多北上南下車道，先後發生多輛車碰撞事故，因暗夜雙向車道車禍，車多追撞混亂，有如打保齡球，送醫人多，有人不就醫，致撞車數量及受傷人數不斷修正，國道警察漏夜調查釐清，2件事故10輛車碰撞， 共造成北上車道1人死亡、3人受傷，以及南下車道3人受傷，合計1死6傷。
為何造成如此多輛車及1死6傷，國道第八大隊調查，初步研判是Ａ車59歲洪姓男子駕駛的轎車，行駛中線車道，撞擊前方同車道Ｂ車小貨車，後面Ｃ車36歲呂姓男子駕駛轎車，撞擊Ａ車，Ｃ車再追遭Ｄ車34歲呂姓男子駕駛的轎車，Ｄ車停到外側車道，此時Ｅ車62歲鄭姓男子駕駛轎車，再追撞Ｃ車；其中Ｃ車駕駛呂姓男子噴飛到南向內側路肩，造成南下5輛轎車追撞。
國道警方說，車禍2件事故共造成北上1人死亡、3人受傷，以及南下3人受傷。Ｃ車駕駛尚待抽血檢測，其餘無飲酒情形。事故在深夜11點15分排除，全線恢復通車。
警方呼籲行車應保持安全距離，以防止事故發生，如果發生輕微事故無人傷亡，車輛還能行駛，應先攝影或錄影標繪車輛位置，以及現場痕跡證據後，再將車輛移置不妨礙交通處所，以防制二次事故發生。
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