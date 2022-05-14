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影／淡水垃圾車左轉未禮讓直行車 22歲外送員撞上喪命
新北市淡水區清潔隊林姓垃圾車司機，昨天（13日）晚上，駕駛垃圾車左轉進中正東路105巷內，不慎撞上對向一輛速食店外送機車，造成李姓外送員拋飛重傷落地，當場沒有生命徵象，送醫急救仍宣告不治。雙方沒有酒駕，肇事原因有待警方調查釐清。
經查證，林姓男子（59歲）是新北市淡水區清潔隊員，昨天晚上近8時許，他從中正東路沿路收垃圾，途中林男左轉駛入105巷內時，卻因未禮讓對向直行來車，當場碰撞李姓（22歲）連鎖速食店員工所騎乘外送餐車，李男連人帶車拋飛落地，造成其頭部與身體多處擦挫傷，送醫急救仍宣告不治。
據悉，李男剛送完餐點，準備騎返回中山路的速食店，不料，卻命喪事故地點，事後警方對肇事林男酒測、李男抽血檢測，雙方都沒有酒駕，確切肇事原因，則有待警方調查後釐清。
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