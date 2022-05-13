國3竹崎鄉路段南下北上11車連環撞 1死、傷者增到8人

國道三號292公里嘉義縣竹崎鄉交流道路段，晚間8點09分北上南下同時發生連環撞重大車禍，全部共11輛轎車連環撞，嘉義縣市大批消防隊員到場，1男死亡，受傷人數增到8人。

縣消防局說，抵達北上車禍現場，5輛轎車發生追撞車禍，有名男子年約34歲，主訴胸口及肢體疼痛送嘉基；另有名男性頭部變形，明顯死亡，未送醫；國3南下292K附近也發生車禍，嘉市消防局支援，抵達現場為5車擦撞，多名傷者送醫。

國道警察調查死傷情形：北上5車連環撞，共6人，其中3人送醫、1人明顯死亡。南下6車擦撞，共9人（8大1小），其中5人送醫。兩車道全部8人送醫、1人死亡。