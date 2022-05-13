快訊

7-11、康是美明早開賣「唾液快篩」 販售門市這裡查

美女荷官當噱頭博弈網站吸金千萬 警破車逮人

聯合報 / 記者黃于凡／雲林即時報導

近期受疫情影響，許多民眾手頭吃緊，嘉義市一名33歲蔡姓男子看準時機，以美女荷官作為噱頭，成立線上博弈集團，讓民眾小額獲利取得信任後，再詐騙民眾匯款至人頭帳號，該集團才成立一年多，不法獲利就高達上千萬，受害民眾遍佈全台共數十人。雲林縣刑警大隊本月4日在嘉縣太保市逮捕成員宋男，循線將10人全數逮捕歸案，並移送雲林地檢署偵辦。

警方調查指出，此集團以33歲蔡男為首，有3男7女，在嘉義市設立博弈網站機房，以美女荷官作為噱頭，吸引民眾購買點數簽賭職業球賽，初期先讓民眾小額獲利騙取信任，後期再以話術「握有破解遊戲數據密技，依指示操作保證獲利」，誘騙民眾匯款至人頭帳號，經營一年多，不法獲利高達數千萬元。

雲林縣警局在接獲受害民眾報案後，立即由刑大與刑事局第九大隊成立專案小組，報請檢察官李松諺指揮，本月4日持搜索票和拘票在嘉義、臺南等地同步追緝。警方鎖定獨自開車外出的宋男，在太保工業區前後包抄，迫使宋男路邊停車，直接上車喝斥逮人，將宋男壓制在地，並進一步查獲嘉義市機房。

警方在機房內搜獲電腦主機、電腦螢幕、信用卡、金融卡、手機、點鈔機、SIM卡、監視器等犯罪工具，還有蔡男為提升集團獲利，在機房內放一塊白板，上面寫著「5月業績最少要有NT50萬元，如有達標則每日晚上9點下班」。

該集團以假博弈、假投資的方式詐騙民眾匯款，詢後警方依組織犯罪防制條例、刑法詐欺罪及違反洗錢防制法，將10人移送雲林地檢署偵辦。

雲林縣警局破獲33歲蔡男為首線上博弈集團，查扣電腦主機、電腦螢幕、信用卡、金融卡、手機、點鈔機、SIM卡、監視器等工具。記者黃于凡／攝影
雲林縣警局破獲33歲蔡男為首線上博弈集團，查扣電腦主機、電腦螢幕、信用卡、金融卡、手機、點鈔機、SIM卡、監視器等工具。記者黃于凡／攝影
33歲蔡姓為提升集團獲利，在機房內放一塊白板，上面寫著「5月業績最少要有NT50萬元，如有達標則每日晚上9點下班」。記者黃于凡／攝影
33歲蔡姓為提升集團獲利，在機房內放一塊白板，上面寫著「5月業績最少要有NT50萬元，如有達標則每日晚上9點下班」。記者黃于凡／攝影

嘉義 雲林 詐騙 簽賭

延伸閱讀

鄰居縣市發展科學園區 議員張榮藏：嘉市不要被邊緣化

超跑男假投資股票吸金上億落跑 躲商旅抱百萬現金被逮

超跑男假投資股票吸金上億落跑 警方今晨在台北找到人

百富資本非法銷售澳洲基金吸金30億 負責人300萬交保

相關新聞

美女荷官當噱頭博弈網站吸金千萬 警破車逮人

近期受疫情影響，許多民眾手頭吃緊，嘉義市一名33歲蔡姓男子看準時機，以美女荷官作為噱頭，成立線上博弈集團，讓民眾小額獲利...

澎湖烏崁潛水客疑溺水 搶救仍回天乏術

澎湖縣馬公市烏崁里外海鋼鐵礁附近，今天下午傳出溺水事故，蔡姓男子疑潛水失蹤，消防、海巡與救難協會搜尋，發現蔡溺水，將他送...

直擊！騎士未戴安全帽上省道台88 警曝2罰單跑不了

省道快速公路台88線，禁止普通機車行駛，但一名中年男子今天傍晚近5點，卻從鳳頂交流道2公里處騎上台88線，有讀者直擊未帶...

冷氣師傅缺錢歪腦筋動到同行頭上 監視器錄下竊行栽了

高雄市一名專修冷氣機的李姓男子，因缺錢花用，利用自己對冷氣機維修店的熟悉度，一口氣偷走店家放在店前的5台冷氣機，警方調閱...

桃園公車失控衝進路邊草叢 車頭懸空所幸無人受傷

桃園中壢區內壢家樂福前，今下午1時50分許，60歲的劉姓公車駕駛由文化二路左轉行駛中華路朝桃園北上方向行駛，因不明原因失...

曳引車輪軸溫度過高 釀右後輪瞬間起火

吳姓（50歲）曳引車司機，今天中午12時，從台北市敦煌路，駕車載運13.5噸鋼條，準備運送到桃園市。途中吳男發現右後方輪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。