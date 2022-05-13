美女荷官當噱頭博弈網站吸金千萬 警破車逮人

近期受疫情影響，許多民眾手頭吃緊，嘉義市一名33歲蔡姓男子看準時機，以美女荷官作為噱頭，成立線上博弈集團，讓民眾小額獲利取得信任後，再詐騙民眾匯款至人頭帳號，該集團才成立一年多，不法獲利就高達上千萬，受害民眾遍佈全台共數十人。雲林縣刑警大隊本月4日在嘉縣太保市逮捕成員宋男，循線將10人全數逮捕歸案，並移送雲林地檢署偵辦。

警方調查指出，此集團以33歲蔡男為首，有3男7女，在嘉義市設立博弈網站機房，以美女荷官作為噱頭，吸引民眾購買點數簽賭職業球賽，初期先讓民眾小額獲利騙取信任，後期再以話術「握有破解遊戲數據密技，依指示操作保證獲利」，誘騙民眾匯款至人頭帳號，經營一年多，不法獲利高達數千萬元。

雲林縣警局在接獲受害民眾報案後，立即由刑大與刑事局第九大隊成立專案小組，報請檢察官李松諺指揮，本月4日持搜索票和拘票在嘉義、臺南等地同步追緝。警方鎖定獨自開車外出的宋男，在太保工業區前後包抄，迫使宋男路邊停車，直接上車喝斥逮人，將宋男壓制在地，並進一步查獲嘉義市機房。

警方在機房內搜獲電腦主機、電腦螢幕、信用卡、金融卡、手機、點鈔機、SIM卡、監視器等犯罪工具，還有蔡男為提升集團獲利，在機房內放一塊白板，上面寫著「5月業績最少要有NT50萬元，如有達標則每日晚上9點下班」。

該集團以假博弈、假投資的方式詐騙民眾匯款，詢後警方依組織犯罪防制條例、刑法詐欺罪及違反洗錢防制法，將10人移送雲林地檢署偵辦。