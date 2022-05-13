冷氣師傅缺錢歪腦筋動到同行頭上 監視器錄下竊行栽了

高雄市一名專修冷氣機的李姓男子，因缺錢花用，利用自己對冷氣機維修店的熟悉度，一口氣偷走店家放在店前的5台冷氣機，警方調閱監視器，發現李男以拖板車載運冷氣，循線將他逮捕，查出5台價值2萬5000元的冷氣，已被李男典當9000元，贓款全數花光。

鳳山警分局成功所於8日接獲民眾報案，指稱放置在鳳山區瑞進路店前的冷氣機室外機及窗型冷氣機共5台遭竊，損失約2萬5000元。

警方獲報後展開調查，過濾分析案發地點周邊監視器追查，發現竊賊利用店家不注意之際，以拖板車偷載運冷氣機，再以螞蟻搬家方式，一一用機車載走冷氣機贓物，警方「以車追人」，查出從事冷氣維修的李姓男子（31歲）涉有重嫌。