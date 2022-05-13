曳引車輪軸溫度過高 釀右後輪瞬間起火

吳姓（50歲）曳引車司機，今天中午12時，從台北市敦煌路，駕車載運13.5噸鋼條，準備運送到桃園市。途中吳男發現右後方輪軸損壞，吳男趕緊往五股區孝義路一處修車廠修理，不料行經五股區孝義路10號前，既因輪軸溫度過高，右輪便冒出火煙。

警消獲報派員迅速趕抵，經布水線將火撲滅，所幸現場未波及其他路過人車，吳姓駕駛沒有受傷，後續聯繫拖吊車，把曳引車拖至修理廠修理。 新北市五股區忠義路一輛曳引車，因輪軸溫度過高右後輪冒出火煙，警消到場灌救。記者曾伯愷／翻攝 新北市五股區忠義路一輛曳引車，因輪軸溫度過高右後輪冒出火煙，警消到場灌救。記者曾伯愷／翻攝 新北市五股區忠義路一輛曳引車，因輪軸溫度過高右後輪冒出火煙，警消到場灌救。記者曾伯愷／翻攝 新北市五股區忠義路一輛曳引車，因輪軸溫度過高右後輪冒出火煙，警消到場灌救。記者曾伯愷／翻攝 新北市五股區忠義路一輛曳引車，因輪軸溫度過高右後輪冒出火煙，警消到場灌救。記者曾伯愷／翻攝