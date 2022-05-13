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男消防分隊前突倒地昏迷 值班救護員AED救人拉出鬼門關

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹縣新豐鄉1名54歲翁姓男子今天早上8點多跟妻子出門，市場購物完後步行經過新豐消防分隊時突然倒地，妻子嚇壞大聲呼救。正在分隊值班的高級救護技術員許家瑋聽見立刻拿起AED往外衝，經評估患者無脈搏急救，成功將翁男把鬼門關前拉回來。

這起即刻救援案件發生在今天早上8點42分，許家瑋說，早上聽見求救聲直覺反應就是先拿AED，到場後患者躺在路上，全身已發紺，經AED偵測為VF心律（Ventricular Fibrillation, 心室纖維顫動）立刻實施1次電擊後，他持續對患者壓CPR約30秒左右。

許家瑋表示，急救過程不到1分鐘，他的手腕突然被人用力抓住，接著聽見「胸部好痛」的聲音，原來翁姓男子已經恢復意識。一問之下才知道，翁姓男子過去有心臟病史，幾天前剛做完心導管手術，後送中國醫藥大學附醫院新竹分院後生命徵象穩定。

急診室醫師王振憲說，患者疑似心肌梗塞後心臟衰竭導致心律不整，到院後經心導管檢查，左前降支開口支架暢通，預定下周一安排植入式心臟整流除顫器（ICD）置放手術。也稱許消防同仁的專業搶救，即時予以電擊，讓患者得以恢復生命徵象。

新竹縣消防局指出，許家瑋為新竹縣政府消防局高級救護技術員同時也是救護教官，去年7月也曾經以所學救護技術，以腎上腺素（Bosmin）針劑，將過敏性休克的18歲女子從鬼門關前救回。

翁姓男子今天步行途經新豐消防分隊時倒地，正在分隊值班的高級救護技術員許家瑋聽見立刻拿起AED往外衝，經評估患者無脈搏急救，成功將翁男把鬼門關前拉回來。記者張裕珍／翻攝
翁姓男子今天步行途經新豐消防分隊時倒地，正在分隊值班的高級救護技術員許家瑋聽見立刻拿起AED往外衝，經評估患者無脈搏急救，成功將翁男把鬼門關前拉回來。記者張裕珍／翻攝
翁姓男子今天步行途經新豐消防分隊時倒地，正在分隊值班的高級救護技術員許家瑋聽見立刻拿起AED往外衝，經評估患者無脈搏急救，成功將翁男把鬼門關前拉回來。記者張裕珍／翻攝
翁姓男子今天步行途經新豐消防分隊時倒地，正在分隊值班的高級救護技術員許家瑋聽見立刻拿起AED往外衝，經評估患者無脈搏急救，成功將翁男把鬼門關前拉回來。記者張裕珍／翻攝

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