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詐騙集團躲查緝出奇招 祭4.5萬聘廚師顧3餐還每周快篩防疫

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東去年8月間破獲民宿包棟機房詐騙集團，逮獲20餘人，未料，部分成員交保後，繼續重操舊業，在高雄市設立機房詐騙大陸人士。台東刑警大隊據報逮人，成功破獲以王姓為首的詐騙集團，扣得一批犯罪電信器材，初估詐騙金額逾200萬元。全案依詐欺罪嫌移送高雄市橋頭檢察署偵辦，主嫌及幹部等5人羈押禁見。

縣刑警大隊副大隊長李水清說，該集團為躲避警方查緝，每15天即轉移陣地變更住所，甚至還以每月4萬5000元薪資，聘請廚師專責料理提供三餐伙食，防止成員外出飲食暴露的風險；且因疫情嚴峻，該集團還自備快篩劑，每周快1次，成員有人確診，就安排隔離。

該詐騙集團，有部分犯嫌是警方去年8月間破獲民宿包棟機房的詐騙集團成員，交保後於今年4月間先行在台東地區租用民宿重操舊業，發現異狀即先後轉移至屏東及高雄，台東刑警大隊本月10日接獲線報，會同高雄市警察局新興、楠梓分局前往租屋處包圍攻堅，當場逮捕王姓主嫌及同夥共犯計14人。

警方現場查扣手提電腦、平板電腦、手機及監視器等犯罪工具，此外，屋內也發現該集團祭祀「五令旗」於案桌及許多宮廟手抄祈福疏文，嫌犯祈求業績長紅、出入平安。該集團自上個月至今，已詐騙新台幣逾200萬元，全案詢問後，依詐欺罪嫌移送高雄市橋頭地檢署偵辦，主嫌及幹部計5人複訊後遭法院羈押禁見獲准。

台東刑警大隊副大隊長李水清今天宣布破獲以王姓男子為首的詐騙集團，逮捕成員計14人。記者尤聰光／攝影
台東刑警大隊副大隊長李水清今天宣布破獲以王姓男子為首的詐騙集團，逮捕成員計14人。記者尤聰光／攝影
台東刑警大隊本月10日接獲線報，會同高雄市警察局新興、楠梓分局前往該集團高雄租屋處包圍攻堅。圖／台東縣警察局提供
台東刑警大隊本月10日接獲線報，會同高雄市警察局新興、楠梓分局前往該集團高雄租屋處包圍攻堅。圖／台東縣警察局提供
警方查扣該集團使用的手提電腦、平板電腦、手機及監視器等犯罪工具。記者尤聰光／攝影
警方查扣該集團使用的手提電腦、平板電腦、手機及監視器等犯罪工具。記者尤聰光／攝影
警方在租屋處內發現該集團祭祀「五令旗」於案桌及許多宮廟手抄祈福疏文，嫌犯祈求業績長紅、出入平安。圖／台東縣警察局提供
警方在租屋處內發現該集團祭祀「五令旗」於案桌及許多宮廟手抄祈福疏文，嫌犯祈求業績長紅、出入平安。圖／台東縣警察局提供

詐騙集團 台東 高雄市 快篩 薪資

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