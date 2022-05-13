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詐騙集團躲查緝出奇招 祭4.5萬聘廚師顧3餐還每周快篩防疫
台東去年8月間破獲民宿包棟機房詐騙集團，逮獲20餘人，未料，部分成員交保後，繼續重操舊業，在高雄市設立機房詐騙大陸人士。台東刑警大隊據報逮人，成功破獲以王姓為首的詐騙集團，扣得一批犯罪電信器材，初估詐騙金額逾200萬元。全案依詐欺罪嫌移送高雄市橋頭檢察署偵辦，主嫌及幹部等5人羈押禁見。
縣刑警大隊副大隊長李水清說，該集團為躲避警方查緝，每15天即轉移陣地變更住所，甚至還以每月4萬5000元薪資，聘請廚師專責料理提供三餐伙食，防止成員外出飲食暴露的風險；且因疫情嚴峻，該集團還自備快篩劑，每周快1次，成員有人確診，就安排隔離。
該詐騙集團，有部分犯嫌是警方去年8月間破獲民宿包棟機房的詐騙集團成員，交保後於今年4月間先行在台東地區租用民宿重操舊業，發現異狀即先後轉移至屏東及高雄，台東刑警大隊本月10日接獲線報，會同高雄市警察局新興、楠梓分局前往租屋處包圍攻堅，當場逮捕王姓主嫌及同夥共犯計14人。
警方現場查扣手提電腦、平板電腦、手機及監視器等犯罪工具，此外，屋內也發現該集團祭祀「五令旗」於案桌及許多宮廟手抄祈福疏文，嫌犯祈求業績長紅、出入平安。該集團自上個月至今，已詐騙新台幣逾200萬元，全案詢問後，依詐欺罪嫌移送高雄市橋頭地檢署偵辦，主嫌及幹部計5人複訊後遭法院羈押禁見獲准。
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