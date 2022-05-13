影／她突開車門害騎士跌摔 差1秒險害人遭後車輾過

新北市八里區李姓女子昨天上午從龍米路二段打開車門準備離開。疑因未注意車後狀況，車門開的剎那導致後方陳女所騎乘機車直接撞上。陳女當場跌摔落地，差一秒就被後方另輛來車輾過，陳女四肢擦傷，送醫後並無大礙，目前警方正在釐清肇事歸屬。

據了解，李姓女子（45歲）昨天（12日）上午近11時許，前往新北市八里區龍米路二段38號前，打開車門準備開車離去。未料，李女疑未注意車後狀況，瞬間打開車門，導致後方陳姓女子（23歲）所騎乘機車迎面撞上，造成陳女人車當場跌摔。

陳女跌摔落地，還來不及爬起，差一秒險就被後方另輛汽車輾過。新北市消防局獲報派員迅速趕抵，經檢視陳女4肢多處擦傷，協助其傷口清理包紮止血，隨即送往醫院救治，所幸沒有生命危險。