快訊

疾管署主秘PCR遭爆特權插隊？ 周志浩曝有「這緊急需求」

第四劑疫苗來了！最快下周開打 2對象接種需間隔5個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／她突開車門害騎士跌摔 差1秒險害人遭後車輾過

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市八里區李姓女子昨天上午從龍米路二段打開車門準備離開。疑因未注意車後狀況，車門開的剎那導致後方陳女所騎乘機車直接撞上。陳女當場跌摔落地，差一秒就被後方另輛來車輾過，陳女四肢擦傷，送醫後並無大礙，目前警方正在釐清肇事歸屬。

據了解，李姓女子（45歲）昨天（12日）上午近11時許，前往新北市八里區龍米路二段38號前，打開車門準備開車離去。未料，李女疑未注意車後狀況，瞬間打開車門，導致後方陳姓女子（23歲）所騎乘機車迎面撞上，造成陳女人車當場跌摔。

陳女跌摔落地，還來不及爬起，差一秒險就被後方另輛汽車輾過。新北市消防局獲報派員迅速趕抵，經檢視陳女4肢多處擦傷，協助其傷口清理包紮止血，隨即送往醫院救治，所幸沒有生命危險。

事後警方對肇事雙方酒測，皆沒有酒精反應，至於肇事原因以及責任歸屬，有待八里警方調查釐清。

李女未注意後方來車，直接打開車門，害後方陳姓騎士碰撞跌摔。記者曾伯愷／翻攝
李女未注意後方來車，直接打開車門，害後方陳姓騎士碰撞跌摔。記者曾伯愷／翻攝
陳女機車撞擊毀損。記者曾伯愷／翻攝
陳女機車撞擊毀損。記者曾伯愷／翻攝
李女未注意後方來車，直接打開車門，害後方陳姓騎士碰撞跌摔。圖／臉書《八里》
李女未注意後方來車，直接打開車門，害後方陳姓騎士碰撞跌摔。圖／臉書《八里》
李女座車左前車門混毀損。記者曾伯愷／翻攝
李女座車左前車門混毀損。記者曾伯愷／翻攝

八里 酒精

延伸閱讀

518博物館日 新北3館園活動齊發

影／新北成立校園防疫辦公室 已開出20萬份居隔書

影／快篩陽即確診有法律問題？侯友宜：別窠臼於程序

新北福和橋下班塞爆 竟是賓士車打滑「衝入機車道」

相關新聞

詐騙集團躲查緝出奇招 祭4.5萬聘廚師顧3餐還每周快篩防疫

台東去年8月間破獲民宿包棟機房詐騙集團，逮獲20餘人，未料，部分成員交保後，繼續重操舊業，在高雄市設立機房詐騙大陸人士。...

影／2警防飆車停路旁4分鐘 下1秒騎士雙載撞拋1命危

新北市黃姓男子11日周三深夜騎車載黃姓女友，行經三重區疏洪一路與疏洪十路口，疑未注意車前狀況，直接從警車後方撞去，黃女當...

少女遭惡少集團霸凌影片 警證實大陸案件籲勿轉傳

刑事警察局指出，近期社群媒體流傳一段影片，多名男、女毆打霸凌一名少女，網友貼文留言：「鄉親ㄚ..大家呼籲大家.. 一起將...

大貨車疑未保持安全車離 國道仁德段追撞國光客運

國道1號北向仁德路段上午11時44分發生一起交通事故，49歲丁姓男子駕駛自用大貨車，行經國道1號北向326.1公里，疑未...

曳引車輪軸溫度過高 釀右後輪瞬間起火

吳姓（50歲）曳引車司機，今天中午12時，從台北市敦煌路，駕車載運13.5噸鋼條，準備運送到桃園市。途中吳男發現右後方輪...

男消防分隊前突倒地昏迷 值班救護員AED救人拉出鬼門關

新竹縣新豐鄉1名54歲翁姓男子今天早上8點多跟妻子出門，市場購物完後步行經過新豐消防分隊時突然倒地，妻子嚇壞大聲呼救。正...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。