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派出所罵警：狗還可以調教，渣就不行 男遭逮被起訴

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

今年4月3日凌晨1時許，張姓男子（29歲）先在萬華區一間旅館與人發生糾紛，轄區員警到場，他對警方咆哮：「長官在講話有沒有在聽呀？」、「你們給我坐下，警犬！」警方本著服務精神隱忍安撫，不久男子又到派出所，再度怒罵警察是「渣」，這次警方再也不忍，依妨害公務罪移送送辦。

台北地檢署根據警方提供影像，認定張男犯罪事證明確，依法起訴，由於張男先後2次辱罵，檢方建請法院分論併罰。

警方指出，上個月接獲報案到場時，張男情緒激動，大聲向警方咆哮，警員被罵警犬雖然不爽，但考量他疑似精神狀況不佳，告誡安撫後就讓他離去。

到了凌晨2時許，張男到派出所詢問糾紛處理情形，卻又情緒激動，大罵：「你們本來就是人民的犬」、「狗還可以被調教，渣就不行」警方忍到極限，決定動用公權力壓制逮人。

張姓男子在派出所罵警方渣，被壓制逮捕送辦。記者廖炳棋/翻攝
張姓男子在派出所罵警方渣，被壓制逮捕送辦。記者廖炳棋/翻攝

警犬 警察 妨害公務

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