派出所罵警：狗還可以調教，渣就不行 男遭逮被起訴

今年4月3日凌晨1時許，張姓男子（29歲）先在萬華區一間旅館與人發生糾紛，轄區員警到場，他對警方咆哮：「長官在講話有沒有在聽呀？」、「你們給我坐下，警犬！」警方本著服務精神隱忍安撫，不久男子又到派出所，再度怒罵警察是「渣」，這次警方再也不忍，依妨害公務罪移送送辦。

台北地檢署根據警方提供影像，認定張男犯罪事證明確，依法起訴，由於張男先後2次辱罵，檢方建請法院分論併罰。

警方指出，上個月接獲報案到場時，張男情緒激動，大聲向警方咆哮，警員被罵警犬雖然不爽，但考量他疑似精神狀況不佳，告誡安撫後就讓他離去。