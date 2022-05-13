台東男子與妻口角 縱火燒岳父家、砸毀檳榔攤
台東縣成功鎮林姓男子，與妻口角後藉酒意前往岳父家縱火，接著搗毀妻子的檳榔攤設備，警方逮捕後移送台東地檢署偵辦，台東地檢署偵訊後向法院聲押獲准。
台東縣警察局成功分局今天發布新聞稿，成功鎮66歲林姓男子昨天晚上酒後與妻子發生口角糾紛，於深夜11時許先至成功鎮基翬路岳父住家縱火，隨後至成功鎮民生路妻子的檳榔攤以酒瓶砸壞冰箱等營業設施，隨後在返回火警現場時，被分局警網發現逮捕。
成功分局表示，今天上午將林嫌以涉嫌公共危險（縱火、酒後駕車）、毀損等罪嫌移送台東地檢署偵辦，建請羈押犯嫌，並與社政機關合作為家暴被害人聲請緊急保護令，台東地檢署偵訊後向法院聲押獲准。
成功分局呼籲，任何家庭糾紛應心平氣和尋求解決之道，莫因一時情緒失控或酒後泥醉下鑄下大錯，造成無可挽回遺憾。警察機關定依法嚴辦，並與社政機關合力保護被害人安全。
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