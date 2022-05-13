影／2警防飆車停路旁4分鐘 下1秒騎士雙載撞拋1命危

新北市三重區疏洪一路與疏洪十路口車禍狀況。記者曾伯愷／翻攝 新北市黃姓男子11日周三深夜騎車載黃姓女友，行經三重區疏洪一路與疏洪十路口，疑未注意車前狀況，直接從警車後方撞去，黃女當場拋飛10公尺後落地，一度沒有生命徵象，緊急協助兩人送醫急救，目前傷勢嚴重未脫離險境。黃男沒有酒駕，肇事原因有待警方調查釐清。

據了解，周三深夜11時許，新北市三重警分局大有派出所警員王啓璋、齊忠勇，於三重區疏洪一路與疏洪十路口執行防飆車勤務。王、齊兩員才將車停放在路旁不到4分鐘，既被黃男從左車後推撞。強大撞擊力，造成警車後方嚴重毀損、車體往前偏移，黃男（20歲）受傷倒地、後座黃女（20歲）則往前拋飛10公尺，隨後正臉朝下重摔落地，當場沒有生命徵象。

警消獲報迅速趕抵，經檢視兩人傷勢，黃男左側髖骨斷裂、多處擦挫傷，意識清楚；黃女臉部多處擦挫傷、瞳孔放大，神經學評估為1，當場沒有生命徵象。