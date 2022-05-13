19歲兒詐騙6旬婦 警上門明理父領路逮兒

台北市吳興街派出所日前接獲顏姓老婦（69歲）報案，遭詐騙集團以假檢警手法騙走46萬元，警方調查循線鎖定黃姓車手（19歲），持拘票、搜索票上門，車手父親得知警方來意，直說：「養不教父之過」，帶警方到兒子房間逮人，希望兒子接受法律制裁外，也能坦然面對自己的過錯。

顏婦日前接獲歹徒來電，對方先以通訊軟體假冒「刑事局林文華警官」，告知顏婦涉及洗錢案件需監管帳戶資金，顏婦上當，歹徒又將電話轉給假的「陳永發檢察官」，佯稱會協助顏婦查明真相，顏婦交付存款後，對方銷聲匿跡，才驚覺遭詐，慌忙報案。

警方根據被害人描述的車手特徵，調閱監視器，鎖定黃姓男車手涉嫌，警方前往被害人住處，遇見黃嫌父親準備出門購物，警方向黃父表明來意時，黃父相當痛心並領著警方到兒子房間。