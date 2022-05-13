大貨車疑未保持安全車離 國道仁德段追撞國光客運

車禍發生後，國道警方立即派遣巡邏車到場處理，所幸無人員受傷。記者邵心杰／翻攝 國道1號北向仁德路段上午11時44分發生一起交通事故，49歲丁姓男子駕駛自用大貨車，行經國道1號北向326.1公里，疑未保持安全距離，追撞44歲沈姓男子所駕駛國光客運，現場占用中線車道，所幸並無人員受傷，國道員警據報後趕往事故現場，排除路況，恢復正常通車。

國道四隊指出，案發後，立即派遣巡邏車到場處理，將該2輛大型車立即移至安全處所，這起交通事故於11時51分許排除。至於肇事原因，仍待進一步釐清。