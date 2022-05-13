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大貨車疑未保持安全車離 國道仁德段追撞國光客運

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

車禍發生後，國道警方立即派遣巡邏車到場處理，所幸無人員受傷。記者邵心杰／翻攝
車禍發生後，國道警方立即派遣巡邏車到場處理，所幸無人員受傷。記者邵心杰／翻攝
國道1號北向仁德路段上午11時44分發生一起交通事故，49歲丁姓男子駕駛自用大貨車，行經國道1號北向326.1公里，疑未保持安全距離，追撞44歲沈姓男子所駕駛國光客運，現場占用中線車道，所幸並無人員受傷，國道員警據報後趕往事故現場，排除路況，恢復正常通車。

國道四隊指出，案發後，立即派遣巡邏車到場處理，將該2輛大型車立即移至安全處所，這起交通事故於11時51分許排除。至於肇事原因，仍待進一步釐清。

國道四隊表示，未保持安全距離為國道十大肇事因素第1位，國道轄線去年因未保持安全距離發生的交通事故，共1萬1430件，呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，以維護自身及他人的行車安全。

49歲丁姓男子駕駛自用大貨車行經國道1號北向326.1公里，疑未保持安全距離，追撞44歲沈姓男子所駕駛國光客運，現場占用中線車道。記者邵心杰／翻攝
49歲丁姓男子駕駛自用大貨車行經國道1號北向326.1公里，疑未保持安全距離，追撞44歲沈姓男子所駕駛國光客運，現場占用中線車道。記者邵心杰／翻攝

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