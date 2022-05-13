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影／約雇員穿警背心拖吊挨批執法不妥 警局長：沒違法

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣議員張美慧今天指出，6日有民眾在市區違停遭拖吊，卻是警察坐在車上，由穿著警用反光背心、戴警帽的約雇人員下車蒐證，質疑約雇人員不具司法人員身分卻執法拖吊，程序違失，批警方「帶頭違法」，要求逐件清查去年拖吊案件，若違法執法就該撤單、退款。縣警局長戴崇贒強調該名約雇人員受警察指揮執行拖吊業務，過程絕對沒有問題。

花蓮縣議員張美慧今天出示照片，質疑警方拖吊車輛卻由穿著警察字樣衣物的約雇人員拍照執法，過程違法。圖／張美慧服務處提供
花蓮縣議員張美慧今天出示照片，質疑警方拖吊車輛卻由穿著警察字樣衣物的約雇人員拍照執法，過程違法。圖／張美慧服務處提供

花蓮縣違規車輛拖吊業務由縣警局自辦，目前有8輛拖吊車、8名警察人員及2名約雇人員執行業務，去年拖吊收入包括移置費、保管費共421萬餘元。

張美慧今天在縣議會定期質詢時出示照片，指6日下午警方在花蓮市林森路拖吊，由一名約雇人員拍照蒐證，她質疑該員不具司法人員身分，卻穿著警察背心執勤，是否涉及「公然冒用公務員服飾、徽章、官銜」、「冒充公務員行使職權」？恐違反刑法第158條、159條。

她批評，當時「正牌警察在車上、冒牌警察（指約雇人員）下來執法」，兩者角色互換，相當荒謬，警察公信力在哪裡？更違反縣警局自訂的「花蓮縣處理妨害交通車輛自治條例」作業流程；若拖吊過程已違法，就是侵害民眾權益，開立的罰單不具效力，要求全面清查去年拖吊案件，有類似違法執法情事，一律要撤單、退款。

戴崇贒說，警察絕對依法行政，有違規行為才會拖吊。針對違規事實會先蒐證、再執法，執法一定由警察來做，蒐證則是現場協助人員都可以，當警力不夠，就協助警察執行工作。

他表示，該名約雇人員當時受警察指揮執行工作，沒有違法，過程沒有問題，但也坦言穿著有警徽、警察字樣的工作服裝不妥，已經改進。

花蓮縣議員張美慧質疑約雇人員穿著警察衣物蒐證拖吊過程有疏失，要求全面清查，有違法就要撤單、退款。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員張美慧質疑約雇人員穿著警察衣物蒐證拖吊過程有疏失，要求全面清查，有違法就要撤單、退款。記者王燕華／攝影
花蓮縣警局長戴崇贒說，約雇人員受警察指揮執行工作，過程絕無問題。記者王燕華／攝影
花蓮縣警局長戴崇贒說，約雇人員受警察指揮執行工作，過程絕無問題。記者王燕華／攝影
花蓮縣議員張美慧今天出示照片，質疑警方拖吊車輛卻由穿著警察字樣衣物的約雇人員拍照執法，過程違法。圖／張美慧服務處提供
花蓮縣議員張美慧今天出示照片，質疑警方拖吊車輛卻由穿著警察字樣衣物的約雇人員拍照執法，過程違法。圖／張美慧服務處提供

警察 花蓮

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