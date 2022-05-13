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影／約雇員穿警背心拖吊挨批執法不妥 警局長：沒違法
花蓮縣議員張美慧今天指出，6日有民眾在市區違停遭拖吊，卻是警察坐在車上，由穿著警用反光背心、戴警帽的約雇人員下車蒐證，質疑約雇人員不具司法人員身分卻執法拖吊，程序違失，批警方「帶頭違法」，要求逐件清查去年拖吊案件，若違法執法就該撤單、退款。縣警局長戴崇贒強調該名約雇人員受警察指揮執行拖吊業務，過程絕對沒有問題。
花蓮縣違規車輛拖吊業務由縣警局自辦，目前有8輛拖吊車、8名警察人員及2名約雇人員執行業務，去年拖吊收入包括移置費、保管費共421萬餘元。
張美慧今天在縣議會定期質詢時出示照片，指6日下午警方在花蓮市林森路拖吊，由一名約雇人員拍照蒐證，她質疑該員不具司法人員身分，卻穿著警察背心執勤，是否涉及「公然冒用公務員服飾、徽章、官銜」、「冒充公務員行使職權」？恐違反刑法第158條、159條。
她批評，當時「正牌警察在車上、冒牌警察（指約雇人員）下來執法」，兩者角色互換，相當荒謬，警察公信力在哪裡？更違反縣警局自訂的「花蓮縣處理妨害交通車輛自治條例」作業流程；若拖吊過程已違法，就是侵害民眾權益，開立的罰單不具效力，要求全面清查去年拖吊案件，有類似違法執法情事，一律要撤單、退款。
戴崇贒說，警察絕對依法行政，有違規行為才會拖吊。針對違規事實會先蒐證、再執法，執法一定由警察來做，蒐證則是現場協助人員都可以，當警力不夠，就協助警察執行工作。
他表示，該名約雇人員當時受警察指揮執行工作，沒有違法，過程沒有問題，但也坦言穿著有警徽、警察字樣的工作服裝不妥，已經改進。
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