高雄警所長遭爆爭功獎 護童交通崗卻未出勤遭懲處

高雄市三民二警分局一名派出所所長傳出浮報功獎，遭基層爆料，同仁抓通緝犯，他在跑步卻爭報嘉獎；分局事後調查，該名所長報護童專案交通崗勤務卻未出勤，記申誡處分。記者石秀華／攝影 高雄市三民二警分局一名派出所所長，遭基層警上「靠北Police」爆料，指控該名所長浮報嘉獎，不僅在疫情延燒時，改勤務表排班疫調，沒出門卻報疫調拿獎金，連同仁線上抓詐欺通緝犯，當時所長穿運動服去跑步也要分一支嘉獎，「真的很敢」，分局表示，經查該名所長僅排護童專案湊交通崗時數確實未出勤，已記申誡處分，其餘經查均無問題。

據了解，該名被基層同仁上臉書「靠北Police」爆料的所長，是三民二警分局的一名所長，基層指控該名所長在疫情爆發期間，自己更改勤務表排班疫調，也跟著巡邏警網搶著要去查訪居家隔離，並指定有居家隔離者要先派所長去。

基層在發文中指控，該名所長連同仁線上抓到詐欺通緝犯，當時人身穿運動服在跑步的所長事後也要分一支嘉獎，「真得很敢！」基層並指出，該名所長有一次要求排自己護童2小時，要排交通崗督帶勤湊時數的嘉獎，結果換運動服去跑步；也想和處理交通事故的員警列評比，「吃相難看」，要求人事室應該要主動調查所長到底浮報了多少嘉獎？