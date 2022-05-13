竹市警推交通教育 邀小萌警出任務還能「開罰單」

新竹市警局與交通隊替孩童設計了一套「優良駕駛觀察日記」遊戲，由孩童擔任小警察，遇到爸爸媽媽危險駕駛，就可開出遊戲版「罰單」提醒，讓交通教育深植日常生活中。圖／警方提供 新竹市警局在這幾年前進許多幼兒園邀宣導交通觀念，孩童除積極反應回答迅速外，也總是積極「爆料」爸爸媽媽的違規情形。新竹市警局與交通隊為讓交通教育更深化，替孩童設計了一套「優良駕駛觀察日記」遊戲，由孩童擔任小警察，遇到爸爸媽媽危險駕駛，就可開出遊戲版「罰單」提醒，讓交通教育深植日常生活中。

交通隊警員許筱慈說，在多次幼兒園宣導時，總能聽到孩童爆料「我家爸爸最常違規了，載我時連安全座椅都沒幫我準備。」警察局小編高振修聽聞後，特別設計了這個「優良駕駛觀察日記」。

高振修說，設計理念由孩童擔任小警察，在日常家長接送與假日開車或騎車出遊的駕駛情形中，希望孩童著重觀察在路口時容易造成孩童危險的規定，安全帽扣未繫、未繫安全帶、行穿線未停讓行人、以及容易被大人忽視，常常會嚇到路人的超越停止線規定。

優良駕駛觀察日記以活潑的插圖為元素，日記也以孩童喜歡的貼「合格駕駛」貼紙來做驅動。同時也提供孩童專用「罰單」，能對不守秩序的爸媽給予警告。活動還沒開始便有7個國小與幼兒園班級爭相報名，許多都是慕罰單之名而來，迫不及待想要讓爸媽收到違規罰單。