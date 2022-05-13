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影／「玻璃有敲打痕跡」台南離奇自撞車禍駕駛不治 警方澄清無外力介入

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

52歲黃姓男子昨晚駕駛轎車，沿夏林路由北往南行駛，經樹林街二段路口時，不明原因自撞中央分隔島，當場沒有呼吸心跳，送醫後不治，因前後擋風玻璃均有敲擊痕跡令人起疑，警方調閱監視器證實其舊有痕跡，澄清無外力介入，全案已並報請檢方相驗，釐清死因。

52歲黃姓男子昨晚駕駛轎車，沿夏林路由北往南行駛，經樹林街二段路口時，不明原因自撞中央分隔島，當場沒有呼吸心跳，送醫後不治。記者邵心杰／攝影
52歲黃姓男子昨晚駕駛轎車，沿夏林路由北往南行駛，經樹林街二段路口時，不明原因自撞中央分隔島，當場沒有呼吸心跳，送醫後不治。記者邵心杰／攝影

案發後，警方到場蒐證及鑑識，車禍後衝擊力道之大連引擎蓋都撞的掀起來，且前方擋風玻璃有敲擊痕跡，且後方車窗也破損，現場還有板手等物，一度懷疑有外力介入。經警方調閱監視器，還原案發經過。

警方表示，回推案發前監視器影像，該輛轎車前後擋風玻璃均已破損，經查證，前方擋風玻璃是鈍器撞擊痕跡，且為舊有痕跡，後車窗破損則是車禍撞擊所致。警方指出，昨天該車白天時，前後擋風玻璃即是這副模樣，且車禍當時，該車周遭並沒有人車經過。

警方說，回推案發前監視器，黃男開車時，已出現忽慢忽快，甚至逆向，最後突然暴衝，撞上中央分隔島，推判與駕駛者本人有關。警方已報請檢方相驗，釐清死因。

據調查，黃男昨晚10時43分駕駛灰色轎車，沿夏林路由北往南行駛，經樹林街二段路口時，不明原因疑自撞中央分隔島，衝擊力道之大連引擎蓋都撞的掀起來，駕駛則重傷，卡在駕駛座上，經消防人員搶救出來後，當場沒有呼吸心跳，經救護車緊急送醫，仍傷重不治。

警方說，回推案發前監視器，黃男開車時，已出現忽慢忽快，甚至逆向，最後突然暴衝，撞上中央分隔島，推判與駕駛者本人有關。記者邵心杰／攝影
警方說，回推案發前監視器，黃男開車時，已出現忽慢忽快，甚至逆向，最後突然暴衝，撞上中央分隔島，推判與駕駛者本人有關。記者邵心杰／攝影
警方專案小組到場蒐證，因前後擋風玻璃均有敲擊痕跡令人起疑，警方調閱監視器證實其舊有痕跡，澄清無外力介入。記者邵心杰／攝影
警方專案小組到場蒐證，因前後擋風玻璃均有敲擊痕跡令人起疑，警方調閱監視器證實其舊有痕跡，澄清無外力介入。記者邵心杰／攝影

擋風玻璃 監視器 車禍

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