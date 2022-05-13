聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／「玻璃有敲打痕跡」台南離奇自撞車禍駕駛不治 警方澄清無外力介入
52歲黃姓男子昨晚駕駛轎車，沿夏林路由北往南行駛，經樹林街二段路口時，不明原因自撞中央分隔島，當場沒有呼吸心跳，送醫後不治，因前後擋風玻璃均有敲擊痕跡令人起疑，警方調閱監視器證實其舊有痕跡，澄清無外力介入，全案已並報請檢方相驗，釐清死因。
案發後，警方到場蒐證及鑑識，車禍後衝擊力道之大連引擎蓋都撞的掀起來，且前方擋風玻璃有敲擊痕跡，且後方車窗也破損，現場還有板手等物，一度懷疑有外力介入。經警方調閱監視器，還原案發經過。
警方表示，回推案發前監視器影像，該輛轎車前後擋風玻璃均已破損，經查證，前方擋風玻璃是鈍器撞擊痕跡，且為舊有痕跡，後車窗破損則是車禍撞擊所致。警方指出，昨天該車白天時，前後擋風玻璃即是這副模樣，且車禍當時，該車周遭並沒有人車經過。
警方說，回推案發前監視器，黃男開車時，已出現忽慢忽快，甚至逆向，最後突然暴衝，撞上中央分隔島，推判與駕駛者本人有關。警方已報請檢方相驗，釐清死因。
據調查，黃男昨晚10時43分駕駛灰色轎車，沿夏林路由北往南行駛，經樹林街二段路口時，不明原因疑自撞中央分隔島，衝擊力道之大連引擎蓋都撞的掀起來，駕駛則重傷，卡在駕駛座上，經消防人員搶救出來後，當場沒有呼吸心跳，經救護車緊急送醫，仍傷重不治。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言