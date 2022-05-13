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7旬老翁務農未返家 家屬驚在排水溝尋獲已身亡
彰化花壇鄉一名72歲張姓老翁，昨天外出到田裡工作，但家屬到了晚上還等不到他回家吃晚餐，家人覺得有異出門找人，晚上8點多在油車巷附近排水溝內發現老翁，立即報案，不過救護人員到場將老翁救起，仍無法挽救一命。
警方說，老翁昨騎機車外出，但被發現時只有人掉進排水溝，水深約5、60公分，且有土堤，但昨晚下雨，不知是否老翁因視線不佳才跌落排水溝，不排除是意外跌落排水溝內，詳細死因今天將由檢察官與法醫相驗調查
經了解，老翁平時還能自行外出務農，但昨天出門一直到晚上都還未返家，家人自行找人，在油車巷附近排水溝內發現老翁立即報警，救護人員指出，到場時發現水面雖然不深，但老翁面朝下，且已經沒有呼吸心跳，從身體僵硬狀況推測已死亡一段時間，因此沒有將他急救送醫，詳細死因仍待檢警調查。
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