老梗詐騙高雄阿公阿嬤162萬 警追出新北男當車手

吳男4月28日在高雄領完戴婦交付的款項後北上，因涉及其他詐欺案，當晚即被新北市瑞芳警分局逮捕。記者石秀華／翻攝 高雄市一名林姓老翁今年4月間被詐騙集團誆稱健保卡遭盜用，涉及刑案，嚇得捧80萬現金交給假檢察事務官；同月底，戴姓老婦也接到假檢警電話，面交82萬；警方獲報調閱監視器，發現車手徒步蹤跡，追查出新北吳姓男子涉案，吳男已早一步被瑞芳警分局逮捕，訊後另案移送偵辦。

鼓山警分局警方指出，一名林姓老翁（72歲）4月19日在家中接獲自稱戶政事務所人員電話，對方聲稱老翁健保卡遭盜用，涉及刑案，為避免刑責，得先將帳戶存款領出交給高雄地檢署事務官。

老翁被對方唬得一愣一愣的，將存款80萬老本全數領出後，捧著現金在家附近交給假的事務官，家人得知後老翁被詐騙，因此報警。

另有一名戴姓老婦（69歲）4月28日上午在家中接獲假檢警電話，指戴婦涉及刑案，須將帳戶交由檢警監管，但可將帳戶內的錢領出交由檢察事務官保管，戴婦信以為真，當天中午領了82萬交付給車手，家人發現戴婦被騙報案。

警方獲報後，調閱車手在被害人住家周邊影像、衣著特徵，發現一名年輕男子背著背包，徒步前往被害人住家面交，警方調閱上百支監視畫面，發現車手走了2公里的路，再搭計程車後，搭高鐵北上。

警方鎖定車手路徑軌跡，比對出涉案車手是設籍在新北市的吳姓男子（22歲），吳男當天領完戴婦交付的款項後，隨即北上，但因涉及其他詐欺案，當晚即被新北市瑞芳警分局逮捕。