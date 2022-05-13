不滿姊姊遭糾纏 弟弟呼朋引伴持球棒教訓前姊夫

32歲葉姓男子與28歲李姓前妻昨晚10時在仁德區中正西路段相遇後發生口角，李女的弟弟得知後，不滿對方再三糾纏，呼朋引伴到場為姊姊出氣，李男等11人分持2支球棒對上葉男及友人相互鬥毆，致葉頭及手部挫傷、腫脹送醫，警方據報後出動快打到場，連夜逮捕李等13人送辦。

警方獲報後啟動快打，17名警力到場，抵達案發地點時，雙方雖已無打鬥之情事，惟為釐清案情，連夜將兩派人馬計13人帶返警所查證。記者邵心杰／翻攝

歸仁警分局調查，5月12日晚間10時許接獲110報案，稱在仁德區中正西路路段有聚眾鬥毆情事，警方獲報後隨即啟動快打，17名警力到場，抵達案發地點時，雙方雖已無打鬥之情事，惟為釐清案情，連夜將兩派人馬計13人帶返警所查證。

據了解，葉男與李女年前已離婚，葉仍常找上女方糾纏，昨晚再次發生口角，李女的弟弟得知後氣不過，找了友人為姊姊出氣，進而引發李等11人對上葉等2人相互鬥毆，致葉頭部及手部受傷。警訊後，警方依妨害秩序、傷害及毀損等罪嫌移送台南地檢署偵辦。