影／絕版普通重機遭竊 員警抽絲剝繭查獲2竊嫌

苗栗縣公館鄉一名車主將一輛已停產、 具紀念價值的絕版老機車停放路旁，2月底卻不翼而飛，警方接獲報案，員警查訪將近半個月，陸續查獲徐姓主嫌及賴姓同夥，將這輛絕版車找回物歸原主，兩名嫌犯依竊盜罪嫌移送法辦。

車主住公館鶴岡，他的失車因外型接近大型重機車，頗受時下年輕族群青睞，車主發現愛車遭竊後，向苗栗警分局鶴岡派出所報案，副所長薛世賢、警員范東益、賴宏文抽絲剝繭，查訪將近半個月，先查獲48歲徐姓主嫌，並起獲機車物歸原主，警方持續追查，最近又查獲另一名賴姓竊嫌，全案依竊盜罪嫌移送。

鶴岡所2月24日接獲居民報案稱，他擁有的光陽酷龍仿賽機車遭竊，失車是台灣推出的輕型打檔摩托車，最大特點是使用了國內同級距中罕見的雙翼樑式車架與中置單槍避震，也是近年國產檔車中唯一擁有全整流罩的車種，因這款機車2018年已停產，市面上已少有零件可購買。

員警接獲報案，立即以失竊地點為中心，以同心圓向外擴大查訪，案發後半個月在公館大坑山區查獲徐姓竊嫌並起出失竊機車，5月9日又查獲47歲賴姓共犯，全案宣告偵破。

警方說，失車雖為普通重機，但外觀及操作與大型重機無異，對沒有大型重機駕照的騎士來說，這款車是感受大型重機駕馭的風靡車種，竊嫌就是因有同款車，但故障缺零件維修，發現路旁停有相同車種而心生歹念行竊。