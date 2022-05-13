賣家、超商注意 男趁店員不注意「貼偽造取貨碼」詐欺破萬元
高雄市岡山區一名吳姓男子涉運用超商自取式包裹漏洞，涉詐超過3萬元，超商店員發現吳男手法後通報警方，前天趁他再次犯案時報警，超商提告詐欺，檢方訊後無保飭回。
據了解，吳男先自行印出價格幾百元的偽造取貨碼，趁店員不注意再將該取貨碼貼在原價上千元的包裹上，並拿到超商櫃檯取貨，超商店員半月前發現男子手法，前天他再次想犯案，請員警到場協助，但因超商加上吳男失敗這次共只有3次監視器紀錄，初步向員警報損失8875元，並提告吳男詐欺，
疫情期間助長民眾網購，也讓不少超商成為民眾包裹取貨熱門店家，超商店員表示，他們這家超商是送貨司機轄區內每天貨品量最大的超商之一，每天處理上百件包裹，為配合人力，提供顧客自取包裹再拿到櫃台結帳，但半個多月前，超商林姓店長清點每日結餘款項，卻常常發現無故虧損。
超商店員說，超商後續調監視器才發現，有一名吳姓男子（33歲）經常先自取包裹到監視器拍不到的死角，再拿偽造取貨碼覆蓋原本正確的取貨碼，後到櫃檯繳費，超商店員觀察後，決定稍微移動監視器，看等吳男再來時能不能拍下犯案全過程。
果不其然吳男在本月6日當天下午4點、5點又再犯案得逞，前天（11日）上午吳男打算再騙第3次，就被林姓店長當場逮獲報警，超商店員指出，總計吳男共詐騙至少9件包裹，超商如果沒抓到人，就需負擔損失3萬多元，但因有拍到吳男犯案過程的監視器畫面總共只有3件，先提告3件詐欺，清點損失8875元。
岡山警分局員警獲報到場，見到取貨碼遭覆蓋的包裹，立即將吳男依詐欺罪嫌帶回分局，後續吳男坦承，他會自行開人頭網路店家後影印另件商品的取貨碼，覆蓋到原本買來上千元的商品上，再以退貨方式，將其他無相干的貨品退回給店家，造成網購店家及超商損失。
據了解，吳男是工廠作業員，疑因缺錢花用才以此手法詐騙，警詢後依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方訊後無保飭回。岡山警分局提醒，詐騙集團花招百出，但不變的目的就是為了要騙取財物，如有店家遇到類似情形，務必提高警覺，保持冷靜停一停、想一想，並再次查證，不要輕易讓民眾領走包裹造成店家營業損失，如有任何問題請立即撥打110，24小時均有專人提供服務。
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