超跑男假投資股票吸金上億落跑 警方今晨在台北找到人
台南劉姓男子涉嫌以代操作股票方式吸金，但近來股票市場不佳，被投資民眾指控他涉嫌捲款落跑避不見面，被害人近日紛紛到市警四分局報案，警方陸續受理55人報案，初估金額逾1億元。經專案小組追查，今天凌晨在台北某飯店找到人，隨即將他帶回台南調查。
據指出，案發後，他陸續發現許多人找上門，察覺情況不對勁，自己北上台北躲起來。警方指出，劉男剛到案，對相關案情仍待進一步詢問釐清。
被害人指控說，去年中旬加入他的股票代操社團，起初獲利不少，於是前後投入40多萬元資金供他操作，也因績效頗佳，委託代操群組人數一再增加，最多時超過5百人。
據了解，劉按每個人所投資金額買賣股票後，扣除收取一成代操費後，每周二以現金或匯款方式發放當期代操盈利，但隨著股票市況轉差後，劉近期欲改變原本代操模式，須簽約2年內不得拿回本金，加上盈利發放由每周改為每月或每季發放，有些人出現疑慮，陸續提出退還本金要求，劉以金額龐大拖延退還時程，人卻悄悄落跑。
劉經常在臉書與IG上PO享樂照，還秀買了法拉利跑車，結果出事後，投資被害人才知道根本是打腫臉充胖子，一切都是假的。被害人連日來聞訊，前往他安平住家與經營洗包洗鞋店查看，確認劉早已落跑，氣得到第四分局報案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言