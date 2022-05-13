超跑男假投資股票吸金上億落跑 警方今晨在台北找到人

劉男經常在臉書與IG上PO享樂照，還秀買了法拉利跑車，結果出事後，投資被害人才知道根本是打腫臉充胖子，一切都是假的。圖／翻攝照 台南劉姓男子涉嫌以代操作股票方式吸金，但近來股票市場不佳，被投資民眾指控他涉嫌捲款落跑避不見面，被害人近日紛紛到市警四分局報案，警方陸續受理55人報案，初估金額逾1億元。經專案小組追查，今天凌晨在台北某飯店找到人，隨即將他帶回台南調查。

據指出，案發後，他陸續發現許多人找上門，察覺情況不對勁，自己北上台北躲起來。警方指出，劉男剛到案，對相關案情仍待進一步詢問釐清。

被害人指控說，去年中旬加入他的股票代操社團，起初獲利不少，於是前後投入40多萬元資金供他操作，也因績效頗佳，委託代操群組人數一再增加，最多時超過5百人。

據了解，劉按每個人所投資金額買賣股票後，扣除收取一成代操費後，每周二以現金或匯款方式發放當期代操盈利，但隨著股票市況轉差後，劉近期欲改變原本代操模式，須簽約2年內不得拿回本金，加上盈利發放由每周改為每月或每季發放，有些人出現疑慮，陸續提出退還本金要求，劉以金額龐大拖延退還時程，人卻悄悄落跑。