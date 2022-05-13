台南南區離奇自撞車禍 駕駛沒有呼吸心跳送醫

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市南區夏林路與樹林街二段路口深夜發生一車禍，有名男子晚間10時43分駕駛一輛灰色轎車，沿夏林路由北往南行駛，經樹林街二段路口時，不明原因疑自撞中央分隔島，衝擊力道之大連引擎蓋都撞到掀起來，駕駛則重傷，當場沒有呼吸心跳，經救護人員緊急送醫，搶救中。

警方表示，車主和駕駛是否同一人，仍待通知家屬進一步釐清確認。至於車禍原因，是否為自撞或其他原因，仍需調閱周邊監視器釐清。

然而，轎車前方車窗有敲擊痕跡，且後方車窗也破損，現場也有L形板手，警方表示，車窗敲擊痕跡為消防員搶救傷者所敲破，至於是否有外力介入，仍待調閱相關事證後才能釐清。金華派出所人員到場處理外，偵查隊也派員到場鑑識。

台南市南區夏林路與樹林街二段路口深夜發生一車禍，男子晚間駕車，沿夏林路由北往南行駛，經樹林街二段路口時，不明原因疑自撞中央分隔島。記者邵心杰／攝影
台南市南區夏林路與樹林街二段路口深夜發生一車禍，男子晚間駕車，沿夏林路由北往南行駛，經樹林街二段路口時，不明原因疑自撞中央分隔島。記者邵心杰／攝影
轎車前方車窗有敲擊痕跡，且後方車窗也破損，現場也有L形板手，是否有外力介入，警方表示，仍待調閱相關事證後才能釐清。記者邵心杰／攝影
轎車前方車窗有敲擊痕跡，且後方車窗也破損，現場也有L形板手，是否有外力介入，警方表示，仍待調閱相關事證後才能釐清。記者邵心杰／攝影
台南市警六分局偵查隊調派人員到場鑑識，蒐證現場相關證物，釐清車禍原因。記者邵心杰／攝影
台南市警六分局偵查隊調派人員到場鑑識，蒐證現場相關證物，釐清車禍原因。記者邵心杰／攝影

車禍 監視器 台南

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