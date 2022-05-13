台南南區離奇自撞車禍 駕駛沒有呼吸心跳送醫

台南市南區夏林路與樹林街二段路口深夜發生一車禍，有名男子晚間10時43分駕駛一輛灰色轎車，沿夏林路由北往南行駛，經樹林街二段路口時，不明原因疑自撞中央分隔島，衝擊力道之大連引擎蓋都撞到掀起來，駕駛則重傷，當場沒有呼吸心跳，經救護人員緊急送醫，搶救中。

警方表示，車主和駕駛是否同一人，仍待通知家屬進一步釐清確認。至於車禍原因，是否為自撞或其他原因，仍需調閱周邊監視器釐清。