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男子負氣衝入台南火車站跳下軌道 遭鐵警強拉上月台

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

21歲張姓男子今天下午2時30分許，突然從台鐵台南火車站第1月台跳下軌道區，令現場等車民眾嚇傻眼，喊叫要他快點爬上來，以免遭進站的火車撞上，但他不為所動，鐵路警察獲報後冒險跳下軌道區，強制將他拉上月台，帶到鐵警分駐所調查其跳軌原因。

據調查，張男是火車站外1家租車行的員工，當時他疑因工作上的問題，與其他同仁有爭執，氣的從火車站出口處的柵門跑進第1月台，一時情緒激動跳下軌道區。所幸，及時被鐵警拉上月台，除對其危險行為口頭告誡外，也依違反鐵路法侵入軌道等規定，移送主管機關裁罰。

目擊者指出，這名男子年約20多歲、戴眼鏡與黑色口罩，在跳下軌道區後，對月台上其他旅客呼叫制止毫不理會。據指出，該男子感覺情緒上有些恍惚、好像怪怪的。

鐵路警察局台南分駐所據報後，隨即派出多名員警前往現場，喊叫要他趕快爬上月台，他仍不為所動，最後警方不得不冒險跳下軌道區，強制將他拉上月台，帶回鐵警所調查。

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21歲張姓男子今天下午2時30分許，突然從台鐵台南火車站第1月台跳下軌道區，令現場等車民眾嚇傻眼，喊叫要他快點爬上來。圖／民眾提供
21歲張姓男子今天下午2時30分許，突然從台鐵台南火車站第1月台跳下軌道區，令現場等車民眾嚇傻眼，喊叫要他快點爬上來。圖／民眾提供
鐵路警察局台南分駐所據報後趕抵現場，喊叫要他趕快爬上月台，他仍不為所動，最後警方不得不冒險跳下軌道區，強制將他拉上月台。圖／民眾提供
鐵路警察局台南分駐所據報後趕抵現場，喊叫要他趕快爬上月台，他仍不為所動，最後警方不得不冒險跳下軌道區，強制將他拉上月台。圖／民眾提供

火車站 警察 台南

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