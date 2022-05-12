計程車司機爭取快篩 明下午集會遊行
台灣新冠疫情進去高峰，計程車司機因為常接觸陌生乘客，卻買不到快篩，無法提供證明讓消乘客安心，因此計程車工會團體，明天下午將集結青島東路及仁愛路等路段，舉辦「計程車司機爭取快篩」集會遊行活動，預計13時活動開始，並預定16時結束。
轄區中正一警分局為維護活動交通秩序與安全，規劃交
通疏導管制勤務
一、集會地點：
(一)青島東路【林森南路（不含）至忠孝東路1段84巷（不含）】南側1線車道暨人行道。
(二)仁愛路1段【紹興南街（不含）至杭州南路1段（不含）】南側1線慢車道暨人行道。
二、遊行路線：
青島東路【林森南路（不含）至忠孝東路1段84巷（不含）】南側1線車道暨人行道（集會後出發）→（左轉）林森南路→（左轉）仁愛路1段南側人行道→仁愛路1段【紹興南街（不含）至杭州南路（不含）】南側1線慢車道暨人行道（集會結束後解散）。
警方為維護活動交通秩序與安全，彈性管制遊行沿線路段，視現場交通狀況及人數擴大交通管制範圍。
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