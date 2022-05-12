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中市議員吳顯森座車遭裝GPS 警方調查釐清
台中市議員吳顯森今天表示，遭人跟蹤且座車遭裝設GPS定位器，懷疑有心人士所為。大雅警分局表示，將調閱監視器分析可疑對象，加強吳顯森住所巡邏。
吳顯森今天透過文字稿表示，11日自台中市議會返家，一路上遭不明人士騎機車尾隨，他特意驅車進入巷弄內，對方仍跟蹤到住處附近，且不斷在住處附近拍照，懷疑自己遭跟蹤，立刻報警。
吳顯森指出，因住處和服務處相連，平時也提供民眾陳情，住處外出現不明人士窺探，家中有7個未成年小孩，造成太太內心恐懼。懷疑因次子吳建德投入平地原住民參選而遭人跟蹤。
大雅警分局表示，接獲吳顯森報案，在員警的陪同下，將車輛開到汽車修配廠檢查，修配廠人員在車後方保險桿處發現疑似有一黑色方形，初步判斷為GPS追蹤器，立即通知鑑識人員採證。
警方表示，調閱監視器分析有無來往可疑車輛對象，組成專案小組並持續擴大調閱監視器影像循線追查，偵辦釐清；另也派員加強吳顯森住處巡邏守望，並與報案人保持聯繫加強安全維護。
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