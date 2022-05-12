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國軍支援防疫勤務 消防署線上教育起跑

中央社 / 台北12日電

因應國軍將加入防疫勤務，消防署晚間表示，今天第一階段線上教育課程計有440名國軍同步參與，明天將於新北市消防局海山分隊展開第二階段實務訓練，讓支援兵力可預做準備。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，消防署為增加救護量能，日前已邀國防部及各縣市消防局共同盤整國軍可調派支援人車，以協助各消防機關的防疫勤務。

消防署今晚透過新聞稿表示，除於日前協請國軍加入各消防機關的防疫勤務外，為讓支援兵力提前做好應處準備，今天也特別舉辦第一階段線上教育課程，共計有440名國軍官兵同時上線學習。

第一階段課程內容，消防署說明，主要是由社團法人台灣緊急救護醫療指導醫師學會搭配消防署緊急救護教官及陸軍後勤指揮部軍醫處共同編排、授課，目標是協助國軍官兵快速掌握疫情概況，以及防疫勤務的經驗分享。

消防署說，除讓支援人員瞭解編組進入消防團隊的部署及任務外，同時也針對作業期間的安全、健康評估和處置等情形，進行說明及問答。

緊接著，第二階段實務訓練明天上午也將於新北市政府消防局海山分隊接續登場，消防署表示，訓練內容將實際操作防護裝備穿脫、救護車清消及基本救命術演練等項目，讓支援人員能順利執行防疫勤務，包括城市型救護車也將隨同登場演練。

消防署表示，中央將持續監測各地方疫情及救護出勤狀況，地方消防機關則依實際需求決定，向所在地區後備指揮部申請國軍支援的時機與量能，以保全消防救災及防汛的消防力，維護民眾生命安全。

國軍 疫情

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