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永和浪貓遭破肚式殺害引公憤 動保處及警方全力追查中

聯合報 / 記者李成蔭翁至成／新北即時報導

虐貓事件頻頻引發討論，新北永和今卻發生有浪貓遭破肚式殺害，讓一名時常餵食的網友相當難過，發現後隨即報案。新北動保處回應，目前已將貓隻遺體帶回解剖釐清死因，目前正與警方合作調閱監視器追查，若為人為殺害，依法最重可處2年以下有期徒刑及200萬元罰鍰。

新北永和一民網友於在地社團指出，他平時都會到永和某社區外的公眾使用空間餵浪貓「中分」，而那隻貓也很乖很親人，時間到都會在那等他，但今天去到現場卻發現中分已經躺地上不動了。

該名網友回想，自己前兩天碰到有位牽著狗的社區住戶來找他理論，即便他回應「中分」已結紮、不會吵人，但還是遭到警告，而昨晚又有名男子對著中分拍照後離去，今天就發現中分「肚破腸流」的走了，目前已經報案，希望大家可以提供昨晚9時至今早7時有可能的相關資訊。

消息傳出後讓不少網友都感到相當難過與憤怒，同時也覺得流浪貓自己在外危機真的很多，究竟是誰下的手可能很難推斷，希望警方及動保處能盡快釐清真相。

永和分局表示，接獲民眾報案後，即趕往保福路二段88巷與文化路135巷間防火巷現場，發現一貓屍，因此已經通知動保處派員到場處理。

動保處說明，今上午也同時接獲民眾通報，目前已和警方合作調閱監視器追查可能原因，另外貓隻遺體也由動保處帶回，後續將解剖釐清死因。如有人為殺害貓隻，可依動物保護法第25條處2年以下有期徒刑及最高200萬元罰鍰。

新北永和傳出殺貓事件，常餵食的網友今發現後趕緊通報，並上網請求協助，讓不少網友相當揪心。圖／我是永和人網友提供
新北永和傳出殺貓事件，常餵食的網友今發現後趕緊通報，並上網請求協助，讓不少網友相當揪心。圖／我是永和人網友提供
新北永和傳出殺貓事件，常餵食的網友今發現後趕緊通報，並上網請求協助，讓不少網友相當揪心。圖／我是永和人網友提供
新北永和傳出殺貓事件，常餵食的網友今發現後趕緊通報，並上網請求協助，讓不少網友相當揪心。圖／我是永和人網友提供
新北永和傳出殺貓事件，常餵食的網友今發現後趕緊通報，並上網請求協助，讓不少網友相當揪心。圖／我是永和人網友提供
新北永和傳出殺貓事件，常餵食的網友今發現後趕緊通報，並上網請求協助，讓不少網友相當揪心。圖／我是永和人網友提供

新北 浪貓

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