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疑不滿父被開單兒子駕車撞飛警 高雄父子檔兒5萬交保

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄岡山一名史姓大貨車駕駛因超載17噸，遭警開罰4萬6千元，沒想到員警剛離開地磅站就遭史男兒子駕駛轎車撞飛送醫，警方後續持拘票、搜索票逮捕史姓父子，依刑法殺人未遂、加重妨害公務罪嫌送辦，檢方訊後將史男兒子以5萬元交保，史男無保請回。

岡山警分局壽天派出所莊姓與劉姓員警各騎一台機車，4月27日上午9點13分執行巡邏勤務，見一名史姓男子（57歲）駕駛裝載水泥基樁大貨車疑似超載，攔查到地磅站過磅，證實超載17噸，警方依法開罰4萬6千元告發單後繼續朝岡山市區進行巡邏勤務，但就在兩名員警剛離開地磅站不到5分鐘，莊姓員警突然遭一輛銀白色轎車高速撞上，莊警在空中翻滾近3圈、噴飛近十公尺遠，身體多處擦挫傷送醫，所幸沒有骨折。

跟在莊警後方的劉警全程目睹，立即通報警力支援，莊男目前持續在家休養，家人見他全身大小擦挫傷十分心疼，莊男接受媒體電訪時表示，原本以為是單純車禍，後續聽同事說才知道撞他的人與被開單的大貨車駕駛是父子。

轎車史姓駕駛（34歲）向員警供稱，他因精神不好、趕著上班，不小心撞上。但因他非在地人，工作地點也在反方向，供詞引起警方懷疑，員警後續調閱監視器發現，轎車早在地磅站外等候，見員警騎車出來立即尾隨在後，不斷加速超車、蛇行，即將撞上人也沒有煞車，短短幾秒內就發生事故，一查才得知轎車駕駛與半小時前攔查的大貨車駕駛同姓，兩人是父子關係。

警方後續報請橋頭地檢署指揮偵辦並核發拘票，另向橋頭地方法院申請搜索票，5月10日晚間6時許拘提史姓父子到案，依刑法殺人未遂、加重妨害公務罪嫌送辦。史父供稱，知道車子超載時有聯繫兒子到地磅站協助卸貨，不知道他竟然犯下過錯；史兒則坦承，為了幫爸爸報仇才開車撞警，檢方訊後史男兒子5萬元交保、史男無保請回。

高雄市岡山區一名大貨車史姓駕駛因超載遭員警開出4萬6千元罰單，史男兒子疑為父親報仇，竟駕車直接撞上警方，警車後車燈都被撞毀，轎車擋風玻璃也全碎。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區一名大貨車史姓駕駛因超載遭員警開出4萬6千元罰單，史男兒子疑為父親報仇，竟駕車直接撞上警方，警車後車燈都被撞毀，轎車擋風玻璃也全碎。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區一名大貨車史姓駕駛因超載遭員警開出4萬6千元罰單，史男兒子疑為父親報仇，竟駕車直接撞上警方，警車後車燈都被撞毀，轎車擋風玻璃也全碎。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山區一名大貨車史姓駕駛因超載遭員警開出4萬6千元罰單，史男兒子疑為父親報仇，竟駕車直接撞上警方，警車後車燈都被撞毀，轎車擋風玻璃也全碎。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山警分局莊姓員警剛開完大貨車超載罰單，離開過磅站就遭轎車撞上，莊警身上多處擦傷目前還在家中靜養。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山警分局莊姓員警剛開完大貨車超載罰單，離開過磅站就遭轎車撞上，莊警身上多處擦傷目前還在家中靜養。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山警分局莊姓員警剛開完大貨車超載罰單，離開過磅站就遭轎車撞上，莊警身上多處擦傷目前還在家中靜養。記者陳玫伶／翻攝
高雄市岡山警分局莊姓員警剛開完大貨車超載罰單，離開過磅站就遭轎車撞上，莊警身上多處擦傷目前還在家中靜養。記者陳玫伶／翻攝

岡山 妨害公務 殺人

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