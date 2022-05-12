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確診者死亡卻註記非傳染病？ 台南警方要辦散布假消息

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

臉書「溏風報傳媒」5月9日發布的影片，一女子提及親友因確診死亡，醫院卻在死亡通知單上註記非傳染病，經南市府衛生局查明，該個案並非確診者，並向警察局刑警大隊報案。

南市府警察局長方仰寧在今天防疫記者會上也特別呼籲民眾勿輕信謠言，勿轉傳該影片，勿散布此不實訊息，轉傳者恐涉及違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，全案已由警察局刑警大隊科偵隊追查散播不實謠言者。

台南市長黃偉哲表示，現在資訊很發達，在整個疫情過程中許多人都感覺到資訊爆炸的狀況，但是中間包括有人散播一些似是而非，甚至到最後證明是假的訊息，來政治上的訴求或是認知的訴求，針對這些訊息必須查證，一些未經查證的疫情訊息請拜託不要轉發，因為會造成整體防疫的工作受到很嚴重的打擊跟衝擊。

台南市府衛生局舉發網路假訊息，已向警察局刑警大隊報案。圖／台南市府提供
台南市府衛生局舉發網路假訊息，已向警察局刑警大隊報案。圖／台南市府提供
台南市警察局長方仰寧在防疫記者會表示，全案已由警察局刑警大隊科偵隊追查散播不實謠言者。圖／台南市府提供
台南市警察局長方仰寧在防疫記者會表示，全案已由警察局刑警大隊科偵隊追查散播不實謠言者。圖／台南市府提供

警察 疫情 衛生局

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