連聽障者也騙！詐團想騙25萬 警「紙筆溝通」順利攔阻

新北市一名先天聽障男子日前至銀行臨櫃匯款25萬元，由於金額龐大，行員發覺有異，熱心報警請員警到場了解。員警盤談時，發現是一名認識不久的男子，想利用聽障人士的存款敲詐，經過一小時耐心解釋後，順利守住他辛苦錢。

中和分局中原派出所警員曾鈺航、黃韋鈞，上月底獲報銀行疑有民眾遇到詐騙趕抵，發現一名陳姓男子（34歲）是聽障人士，要臨櫃匯款25萬元。

陳男聽力不比常人，以致於他表達能力也不太流暢，對談過程並不順利，員警遂用紙筆、打字等方式溝通。警問「為什麼要匯款？」，他說「是要借朋友周轉」，警再問「對方是誰？」，他說「是最近在餐會上認識的朋友」。

雖然是真實場合認識的朋友，員警仍追問「那對方為什麼要25萬元周轉？」才得知，原來陳男跟對方並不太熟，多是對方主動聯繫，前陣子稱經濟有困難，借高利貸怕還不出來「被追債」，因此向陳男借25萬元周轉。

陳男表示，真的很擔心朋友有生命危險，才願意幫忙匯款，員警立刻舉出現今常見的詐騙手法說「可能是詐騙」，且「同情心是詐騙集團常見的伎倆」，歷經一小時，成功勸說阻詐。

中和警方表示，現今網路發達，人與人之間都透過網路交流，詐騙集團多會先噓寒問暖獲取信任後，再藉故車禍、周轉、欠錢等理由借錢，通常被害人在同情心驅使下會主動匯款，因此收到陌生訊息，切勿輕易加為好友，先阻斷與詐騙集團接觸的機會，才能免除落入詐騙集團設下的陷阱。