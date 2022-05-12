尾隨女性開閃光錄影拍裙底 捷警當場逮住偷拍狼

一名黃姓女子於5月9日在捷運大坪林站搭乘電扶梯時，遭魏姓男子鎖定目標尾隨其後，男子利用電扶梯高低差，持手機偷拍女子裙底，所幸該站守望勤務捷警發現魏男形跡可疑，即時上前制止逮捕，並查扣相關事證，全案依妨害秘密罪移送轄管新店分局續辦。

捷運警察隊在捷運大坪林站執勤時，發現魏男在捷運站內徘徊許久未出站，形跡可疑東張西望疑似在尋找目標。捷警不動聲色，鎖定監控魏男行為，犯嫌果不其然即鎖定黃姓女子尾隨其後，警方發現犯嫌行動後隨之上前跟監，發現犯嫌趁黃女搭乘3號出口手扶梯之際，將手機開啟閃光及攝錄模式，趁機偷拍女子裙底風光。

警方發現後立即上前制止逮捕並查扣相關事證，同時告知被害人黃女「妳被偷拍了」，被害女子此時才驚覺自己遭人偷拍裙底，當下驚慌失措，警方先安撫女子情緒並告知相關權益，同時將犯嫌併同所查扣之相關影像事證，依妨害秘密罪嫌移送轄管新店分局續辦。