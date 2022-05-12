桃園雞蛋荒 救護義消贈蛋慰勞護師消防溫馨情
全國本土確診今天高達6萬5385病例，疫情持續嚴重，趁今天國際護師節，桃園市消防局第四大隊救護義消、龍潭救護義消分隊及大溪消分隊幹部集資購買170箱雞蛋，贈送慰勞國軍804醫院護師和龍潭、高平消防分隊辛勞，做好健康維護和防疫工作。
桃園至今許多地區雞蛋仍欠缺不足，消防局第四大隊救護義消副總幹事暨龍潭救護義消分隊長巫秀欽、大溪救護義消分隊長楊秀貞等人集資購買170箱雞蛋，趁國際護師節，在第四大隊舉辦捐贈國軍804（桃園總醫院）醫院護師及龍潭、高平消防分隊所有護師、消防員每人一盒，慰勞和感謝防疫第一線的醫護、消防人員辛勞。
消防局第四大隊表示：疫情持續升溫，消防及醫護人員站在防疫第一線守護民眾安全，身心壓力很大，感謝救護義消平時自發性擔任志工協助勤務，也捐贈物資為醫護、消防人員加油打氣，成為醫護和消防繼續投人防疫的動力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言