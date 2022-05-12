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桃園雞蛋荒 救護義消贈蛋慰勞護師消防溫馨情

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

全國本土確診今天高達6萬5385病例，疫情持續嚴重，趁今天國際護師節，桃園市消防局第四大隊救護義消、龍潭救護義消分隊及大溪消分隊幹部集資購買170箱雞蛋，贈送慰勞國軍804醫院護師和龍潭、高平消防分隊辛勞，做好健康維護和防疫工作。

桃園至今許多地區雞蛋仍欠缺不足，消防局第四大隊救護義消副總幹事暨龍潭救護義消分隊長巫秀欽、大溪救護義消分隊長楊秀貞等人集資購買170箱雞蛋，趁國際護師節，在第四大隊舉辦捐贈國軍804（桃園總醫院）醫院護師及龍潭、高平消防分隊所有護師、消防員每人一盒，慰勞和感謝防疫第一線的醫護、消防人員辛勞。

消防局第四大隊表示：疫情持續升溫，消防及醫護人員站在防疫第一線守護民眾安全，身心壓力很大，感謝救護義消平時自發性擔任志工協助勤務，也捐贈物資為醫護、消防人員加油打氣，成為醫護和消防繼續投人防疫的動力。

桃園消防局第四大隊救護義消等幹部捐贈170箱雞蛋慰勞醫護及消防人員辛勞。記者曾增勳／翻攝
桃園消防局第四大隊救護義消等幹部捐贈170箱雞蛋慰勞醫護及消防人員辛勞。記者曾增勳／翻攝
桃園消防局第四大隊救護義消等幹部捐贈170箱雞蛋慰勞醫護及消防人員辛勞。記者曾增勳／翻攝
桃園消防局第四大隊救護義消等幹部捐贈170箱雞蛋慰勞醫護及消防人員辛勞。記者曾增勳／翻攝

桃園 雞蛋 疫情

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