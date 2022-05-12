少見車禍出現「脫手套」傷口 騎士小腿皮膚大面積剝離
嘉義市消防局日前協助車禍救護案件，現場有名年輕騎士左小腿受傷，救護人員協助剪開褲管出現少見的「脫手套傷口」（De-gloving injury），立即傷口清洗處理包紮止血後協助送醫做後續治療。
嘉義基督教醫院整形外科主任醫師陳坤翰表示，脫手套傷口常見於公安意外，較少於車禍中出現，可能是某個地方被勾到而整個皮被掀起來，將視傷口狀況施以顯微手術把原本的血液循環連接起來進行治療。
陳坤翰說，所謂「脫手套傷口」（De-gloving injury）可以想像戴橡膠手套工作完之後將手套脫掉，傷勢就有如把手套脫掉的部分，從表皮、皮下脂肪整個像脫手套一樣地撕起來，那些肌腱、骨頭等的硬體結構不會動，但是軟體結構像神經血管和皮膚等被拉下來，所以叫脫手套。
傷口範圍有大有小，有些會粘在上面，有些會完全脫離，所以治療方式會有些差異，常見是在工作時不小心被機器捲進去，拉出來時候，因被拉住而整個皮被扯下來，所以常見於公安事件，車禍發生的機率很低，推測可能是某個地方勾到表皮而整個被掀起來。
他說，若不幸發生時，用乾淨的紗布包紮後趕快送醫，醫護人員再依情況照護傷口，評估軟組織血液循環狀況，如果還可以救回會施以顯微手術將血液循環連接起來，如果無法做顯微手術接合，會將脫下來的那層皮，清乾淨看能存活多少再補回去，如果不行再施以植皮手術。
他表示，後期的治療再視肌腱、骨頭等是不是有曝露、血液循環狀況等再作後續處理。「脫手套傷口」因整個血液循環被破壞掉，所以傷口不容易照護。
本月8日下午4時14分嘉義市消局接獲報案，市區融和街和垂楊路口有民眾因車禍受傷，立即派遣蘭潭分隊救護車前往救援，救護人員抵達現場，發現為一起機車與汽車碰撞。
22歲年輕騎士坐在路旁左小腿有一個大傷口、表情痛苦冒冷汗，救護人員排除頸脊椎傷害同時開始處理傷口，評估生命徵象正常，剪開褲管驚見左腿出現少見的「脫手套傷口」，立即給予傷口清洗處理及包紮止血，進一步評估發現左腳踝骨折給予骨折固定，同時後送前給予靜脈注射，將傷者送往嘉基醫院診治；車禍肇事原因由警方調查中。
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