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7旬「假少將」申請陸配來台 破綻百出戲也只演半套

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導

新北市一名7旬老翁，去年底兩度申請陸配來台，均被移民署發現可疑被退件，他不死心，上月異想天開，假藉「國軍少校教召」等身分理由，意圖矇騙過關，不料他假身分早早被移民官識破，不只沒能申請陸配，還因偽造文書罪嫌遭函送法辦。

移民署新北市專勤隊今天發布新聞稿指出，戶籍設在三峽的劉姓老翁（75歲），過去兩度申請陸配來台遭退件，上月底第三度申請，卻謊稱正在參加國軍教召，持偽造少將的在職證明及官章，試圖規避移民官執行大陸配偶入境前訪查，以縮短辦理時程並順利通過面談。

新北市專勤隊表示，移民官獲悉「少將教召」後，便反向跟國軍查證劉翁身分，很快的「查無此人」；且他偽造的文書，其官章、單位等都明顯有誤，跟正式文書不同，破綻百出，當下戳破劉翁假身分後，以偽造文書罪嫌送辦。

據了解，劉翁的偽造手法相當粗糙，以WORD軟體編印，偽造「陸軍後備軍人司令部印」的官章蓋印於在職證明。新北市專勤隊依規定對他面談時，他還「假戲真做」，穿少將制服到場侃侃而談；有趣的是，他穿國軍制服，卻穿國軍運動外套，「演戲只演半套」。

新北市專勤隊呼籲，民眾申請陸配來台，均需依規定程序辦理，也呼籲，若使用偽造、變造或不實證明文件提出申請，將涉及偽造文書刑責，恐面臨最重3年的有期徒刑，勿以身試法。

老翁持偽造文書向新北市專勤隊申請陸配來台，不只文書破綻百出，他穿軍服卻穿運動外套，也十分格格不入。記者翁至成／翻攝
老翁持偽造文書向新北市專勤隊申請陸配來台，不只文書破綻百出，他穿軍服卻穿運動外套，也十分格格不入。記者翁至成／翻攝
新北市一名7旬老翁，日前異想天開偽造國軍少將身分，企圖規避移民官執行大陸配偶入境前訪查。記者翁至成／翻攝
新北市一名7旬老翁，日前異想天開偽造國軍少將身分，企圖規避移民官執行大陸配偶入境前訪查。記者翁至成／翻攝

移民署 國軍

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