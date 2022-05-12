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北市8旬婦車禍受驚 保警視訊119 APP馳援

中央社 / 台北12日電

北市1名8旬黃姓老婦日前騎自行車過馬路時和機車騎士發生碰撞，輕傷的她因受驚嚇而無法表達自家地址，幸巡邏保警以視訊119 APP報案救護，且不辭辛勞查訪鄰里才聯繫上其女。

台北市警察局保安警察大隊今天發布新聞稿表示，第五中隊分隊長陳佩君、小隊長簡永順、警員李君翌和涂格閩等4人日前執行巡邏勤務時，行經信義區松平路一帶時，發現有名老婦和其自行車倒臥路中央，旁邊還有1名機車騎士駐足。

警方察覺有異便立即下車了解，除先開啟巡邏車警示燈提醒和疏導交通外，也立即通報勤指中心轉連繫轄區警方到場處理交通事故，同時查看車禍情形和老婦傷勢，現場開啟視訊119APP報案連繫消防人員到場即時救護。

經現場初步了解，這名機車騎士和騎自行車要穿越行穿線的80多歲黃姓老婦不慎發生碰撞，黃婦因此跌倒並造成肩頸、頭部疼痛和手指擦挫傷，黃婦因受到驚嚇而無法清楚表達住家地址和家人聯絡方式，只能說出大概位置。

小隊長簡永順研判黃婦住家應該就在附近，便持黃婦的敬老卡前往莊敬路一帶查訪，順利找到其住所，但家人都外出而無法聯繫上，簡永順隨即逐戶詢問附近熟識鄰居，最後順利聯繫上黃婦的女兒並待其返家，轉知黃婦車禍情形和就醫處所，順利讓一家人都放下擔憂之心。

保安警察大隊呼籲，民眾行經路口務必注意「慢、看、停」，只有減速慢行小心通過，才能確保人、車都平安，另市民也可手機自行下載「視訊119」APP使用，當遇見災害等緊急事件、路倒或車禍事故時，即可藉此一鍵報案台北市消防局，爭取救難時效和提升緊急救護效能。

警察 機車騎士 自行車

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