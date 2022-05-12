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擅闖壽山軍區10年僅1件判罪 軍方研議增設告示

中央社 / 高雄12日電

近年有不少民眾誤闖壽山軍區觸法，雄檢統計10年來闖軍區案件僅有1民眾被判有罪，其餘多處分緩起訴或不起訴。目前已和軍方研議增設告示或先開勸導單，再犯者從重處分等。

擁有豐富生態、眾多秘境的高雄壽山因鄰近市區，是許多登山客和網美愛探訪打卡的景點，但其境內其實有不少秘境屬於軍方管制區。據高雄地檢署統計，10年來多起擅闖軍區民眾多因標示不清或誤闖，被處以緩起訴或不起訴處分。

檢方統計，單是今年1月到4月，當地軍方就已移送10件涉犯要塞堡壘法擅闖軍區案件，但多都被處分不起訴或緩起訴，處分理由則多為犯案情節輕微、山友爬山疲累疏忽未注意各處公告、或從無告示牌處上山、迷路誤闖等情形。

檢方指出，為防範類似情形一再發生，已跟軍方多次會商研議增加設立告示牌，或是對誤闖軍區山友先開出「勸導單」，之後若又發現誤闖累犯，也能讓檢察官更具理由和立場起訴。

高雄地檢署不起訴書指出，吳姓男子109年8月間和北部友人等共9人擅闖壽山秘境「大猴洞」探險，但因其中李姓女子滑倒受傷，只能在原地等待救援，9人事後全被依違反要塞堡壘法送辦。但他們辯稱登山沿路都沒看到標誌或圍籬等告示，因此不知道「大猴洞」屬於軍事管制區範圍，雄檢偵結處分不起訴。

檢方指出，類似案件情節和處分理由也都大同小異，僅有1件遭起訴的案件，是因涉案盧姓山友未繳2萬元緩起訴處分金，遭檢方撤銷緩起訴，最後被判拘40天可易科罰金，除此之外，則再無其他民眾被判有罪。

軍區 山友

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