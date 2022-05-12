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不爽客嫌表跳太快 小黃運將噴辣椒水成傷遭檢起訴

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

林姓計程車司機不滿乘客抱怨「跳表跳太快」，想付清車資提早下車，竟持辣椒水噴灑乘客，致其眼角膜節受傷，憤而提告；案經移送，士林地檢署近日依傷害罪起訴林男。

警方調查，以駕駛計程車為業的林姓男子，1月19日凌晨2時許在台北市中山區停等載客，另名林男上車後欲前往大同區，過程中卻質疑計程車跳表經過改裝「跳表跳太快了吧」，要求提前付清車資並提早下車。

林男不滿遭乘客抱怨，雙方爆發口角，過程中林男從駕駛座下車，持辣椒水噴灑乘客，導致對方眼角膜受傷就醫，事後憤而提告林男。

林男到案供稱，乘客付清車資後，還站在車外碎念、敲打車窗，他才生氣下車噴辣椒水；眼部受傷的林姓乘客則說，當時是因為被司機辱罵，才會站在車外靠近駕駛座理論，未料被以辣椒水攻擊。

士林地檢署複訊後，根據林姓乘客驗傷報告、相關監視器畫面等事證，認林姓司機涉犯傷害罪，近日依法起訴林男。

林男不滿遭乘客抱怨，雙方爆發口角，過程中林男從駕駛座下車，持辣椒水噴灑乘客。記者李隆揆／翻攝
林男不滿遭乘客抱怨，雙方爆發口角，過程中林男從駕駛座下車，持辣椒水噴灑乘客。記者李隆揆／翻攝

計程車 傷害罪 監視器

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