PTT造謠「快篩送高雄車禍2死」 發文網友抓到了

台大批踢踢實業坊（PTT）7日晚間有網友貼文「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」，引起高雄市政府澄清貼文是假訊息，高雄市刑大獲報後展開偵辦，今宣告偵破，涉嫌貼文的李姓男子已刪除文章，全案依新冠肺炎特別條例移送高雄地檢署偵辦。

5月6日下午一輛載有快篩試劑的大貨車，在國道3號南下138公里處發生追撞事故，造成2人死亡，有網友在PTT發文，稱這批快篩劑，是中央要送去給疫情不嚴重的高雄，當時高雄市政府大動作出面駁斥，稱訊息為假，立即報警處理。

警方組成專案小組偵辦，日前掌握發文的李姓男子（40歲）身分，日前通知人在台北的李嫌到案說明，李男無業，雖未承認發文，但表示已經刪除文章，對於警方詢問相當謹慎，對於發文動機未多解釋。

依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，及「傳染病防治法」第63條，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。