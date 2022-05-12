快訊

獨／金剛、小嫻分手後他搬離愛巢 各節目連夜找兩人都遭拒

芬蘭總統、總理共同聲明：必須「毫不遲延」申請加入北約

北市可PCR診所遭爆「僅三分之一能預約」 陳時中認了揭兩大理由

聽新聞
test
0:00 / 0:00

PTT造謠「快篩送高雄車禍2死」 發文網友抓到了

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

台大批踢踢實業坊（PTT）7日晚間有網友貼文「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」，引起高雄市政府澄清貼文是假訊息，高雄市刑大獲報後展開偵辦，今宣告偵破，涉嫌貼文的李姓男子已刪除文章，全案依新冠肺炎特別條例移送高雄地檢署偵辦。

5月6日下午一輛載有快篩試劑的大貨車，在國道3號南下138公里處發生追撞事故，造成2人死亡，有網友在PTT發文，稱這批快篩劑，是中央要送去給疫情不嚴重的高雄，當時高雄市政府大動作出面駁斥，稱訊息為假，立即報警處理。

警方組成專案小組偵辦，日前掌握發文的李姓男子（40歲）身分，日前通知人在台北的李嫌到案說明，李男無業，雖未承認發文，但表示已經刪除文章，對於警方詢問相當謹慎，對於發文動機未多解釋。

依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，及「傳染病防治法」第63條，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。

由於貼文所稱的車禍與高雄市政府無關，試劑也並非送往高雄，因訊息為假，警方詢問完李男後，認定李涉嫌散播假訊息，依涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移送高雄地檢署偵辦。

網友在PTT貼文，宣稱「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」。圖/讀者提供
網友在PTT貼文，宣稱「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部出事的，還帶走兩名工程人員」。圖/讀者提供

高雄市 快篩試劑 新冠肺炎

延伸閱讀

高雄+3181 30至39歲染疫人數最多

高雄今天再破3千例 立委趙天麟也宣布確診

19家企業合捐1105萬元 助新北1.7萬低收入戶買快篩試劑

議員砲轟中央防疫不力 要求南投縣府自購快篩試劑

相關新聞

少見車禍出現「脫手套」傷口 騎士小腿皮膚大面積剝離

嘉義市消防局日前協助車禍救護案件，現場有名年輕騎士左小腿受傷，救護人員協助剪開褲管出現少見的「脫手套傷口」（De-glo...

7旬「假少將」申請陸配來台 破綻百出戲也只演半套

新北市一名7旬老翁，去年底兩度申請陸配來台，均被移民署發現可疑被退件，他不死心，上月異想天開，假藉「國軍少校教召」等身分...

PTT造謠「快篩送高雄車禍2死」 發文網友抓到了

台大批踢踢實業坊（PTT）7日晚間有網友貼文「中央徵用台北快篩送至疫情不嚴重的高雄」、「5月6日那起車禍就是要載去中南部...

氣10年吞不下去…電鑽攻破鄰居天花板 嗆「讓你感受滴水滋味」

高雄張姓、謝姓男子是公寓同棟住戶，住在4樓的謝男，懷疑5樓的張男沒做好浴室防水，害他家出現漏水，提告求償敗訴後，謝男忍了...

桃園雞蛋荒 救護義消贈蛋慰勞護師消防溫馨情

全國本土確診今天高達6萬5385病例，疫情持續嚴重，趁今天國際護師節，桃園市消防局第四大隊救護義消、龍潭救護義消分隊及大...

尾隨女性開閃光錄影拍裙底 捷警當場逮住偷拍狼

一名黃姓女子於5月9日在捷運大坪林站搭乘電扶梯時，遭魏姓男子鎖定目標尾隨其後，男子利用電扶梯高低差，持手機偷拍女子裙底，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。