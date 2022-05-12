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申請陸配來台未果 7旬翁假扮少將闖關遭送辦

中央社 / 新北12日電

7旬劉姓老翁2度申請陸配來台未果，第3次竟假冒少將，誆稱正參加教召無法家訪，還穿少將軍服面談，企圖蒙混過關。但移民官早已求證相關單位，全案依偽造文書等罪嫌送辦。

移民署北區事務大隊新北市專勤隊今天發布新聞稿指出，首次有民眾以冒用軍職及謊稱接受教召令方式，企圖通過移民署面談。

新北市專勤隊表示，7旬劉姓老翁2次申請大陸配偶來台，由於他所提供的資料無法佐證婚姻真實性，且夫妻雙方說詞有所出入，因此皆遭內政部移民署不予許可。

劉翁竟自行以電腦軟體編輯並列印現任少將的在職證明，蓋上偽造「陸軍後備軍人司令部印」的官章後，以不實證明文件向移民署提出第3次申請。

專勤隊說，劉翁謊稱身處苗栗斗煥坪營區正參加國軍教召，不便配合家訪，移民官依規定前往劉翁家中，劉翁聽到電鈴聲有所回應，卻仍不願接受家訪。

劉男到專勤隊接受訪談時，身著少將制服企圖取信移民官，頻以少將自稱，且對移民官提問多以「國防機密」為由拒絕回答，最後移民官出示證明其身分為虛偽不實證據，因劉男已涉嫌違反刑法偽造文書罪，全案依規定移送法辦。

移民署 教召

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