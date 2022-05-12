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影／疫情嚴峻臨時工被辭退心悶 徘徊關渡橋突縱身一躍

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一名吳姓男子，昨天慘被公司辭退心情鬱悶。今天上午他喝了點酒，先在新北市關渡橋上徘徊，不久便從橋上往下跳去。新北市消防局獲報，派人迅速前往把人拉救上岸，經檢視男子意識清處，緊急送醫急救並無大礙。

據了解，吳姓男子（37歲），在工地擔任臨時工作，昨天吳男突然被告知，明天不用來上班，疫情嚴峻工作不甚好找，讓吳男情緒陷入低點。今天上午10時許，吳男喝了些酒，獨自來到新北市關渡橋八里端徘徊，沒多久，他便攀爬橋面護欄，往橋下河道跳去。

目擊者驚見通知119派人前來，經消防員下船艇，於河面上把吳男拉救上來，緊急送醫，所幸並無大礙。目前警方依規定製作自殺通報，並連繫吳男家屬前來帶回。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

新北市關渡橋有人跳河，消防員到場下船艇搜救。記者曾伯愷／翻攝
新北市關渡橋有人跳河，消防員到場下船艇搜救。記者曾伯愷／翻攝
新北市關渡橋有人跳河，消防員到場下船艇搜救。記者曾伯愷／翻攝
新北市關渡橋有人跳河，消防員到場下船艇搜救。記者曾伯愷／翻攝
新北市關渡橋有人跳河，消防員到場下船艇搜救。記者曾伯愷／翻攝
新北市關渡橋有人跳河，消防員到場下船艇搜救。記者曾伯愷／翻攝

疫情

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