影／疫情嚴峻臨時工被辭退心悶 徘徊關渡橋突縱身一躍
新北市一名吳姓男子，昨天慘被公司辭退心情鬱悶。今天上午他喝了點酒，先在新北市關渡橋上徘徊，不久便從橋上往下跳去。新北市消防局獲報，派人迅速前往把人拉救上岸，經檢視男子意識清處，緊急送醫急救並無大礙。
據了解，吳姓男子（37歲），在工地擔任臨時工作，昨天吳男突然被告知，明天不用來上班，疫情嚴峻工作不甚好找，讓吳男情緒陷入低點。今天上午10時許，吳男喝了些酒，獨自來到新北市關渡橋八里端徘徊，沒多久，他便攀爬橋面護欄，往橋下河道跳去。
目擊者驚見通知119派人前來，經消防員下船艇，於河面上把吳男拉救上來，緊急送醫，所幸並無大礙。目前警方依規定製作自殺通報，並連繫吳男家屬前來帶回。
自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言