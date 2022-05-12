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中橫關原段大崩塌 花蓮警改道宜蘭繞行250公里上山執勤

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

合歡山杜鵑花季已展開，今年首度實施高乘載及流量管制，但花季期間不巧遇到中橫公路關原段大崩塌，預計6月1日才能搶通，花蓮警方得改道宜蘭，繞行250公里才能上山執行花季交管勤務。

花蓮新城警分局合歡派出所終年駐守高山，每年雪季、杜鵑花季，追雪、賞花的遊客特別多，包括交管、協助車輛拋錨或高山症等急難民眾，也是警方重要工作。

今年合歡山杜鵑花季從4月16日到6月19日，首度實施高乘載管及流量管制，周六日及連假上午6時至11時，台14甲線翠峰到中橫大禹嶺間，限3人以上自小客車才能通行。

花蓮和南投警方都投入花季期間交管勤務，其中花蓮境內共10梯次勤務，新城警分局調度員警，每周六日一上山，支援合歡派出所執勤。

台8線中橫公路117.4公里處關原段，從3月底因降雨邊坡崩塌後，路況就不穩定，不時落石阻斷道路，上月26日再發生大規模坍方，公路總局積極搶修，但因坍方量極大，路基缺口長達150公尺，預估6月1日才能搶通。

因道路阻斷，讓上山執行花季勤務的新城分局員警，需繞道宜蘭才能上山。原本休假會下山補給的合歡派出所員警，回家也變得更困難。

合歡派出所副所長阮漢魁表示，原本是把車子停放在災區東側，再步行快速通過災害路段，或改走上方林道，但在上月底大崩塌以後，這條路已經行不通，只能走台9線到宜蘭段，接台7線、台7甲線，再繞回台8線，單程要250公里。

儘管上山執勤路迢遙，新城警仍堅守崗位，在花季期間維持高山交通秩序。新城警分局表示，五一連假期間，合歡山區就開出172張違規停車，提醒民眾上山賞花的時候，一定要遵守秩序，不要任意違規停車，以免受罰。

花蓮新城警分局員警花季期間堅守高山執勤，救援高山症民眾。圖／新城警分局提供
花蓮新城警分局員警花季期間堅守高山執勤，救援高山症民眾。圖／新城警分局提供
花蓮新城警分局員警花季期間堅守高山執勤，救援高山症民眾。圖／新城警分局提供
花蓮新城警分局員警花季期間堅守高山執勤，救援高山症民眾。圖／新城警分局提供

杜鵑花 中橫公路 花蓮

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