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桃園龍潭車禍7人輕重傷 國中生昏迷搶救中

中央社 / 桃園12日電

51歲張姓女子昨天駕車行經桃園市龍潭區時造成車禍，導致7人輕重傷及13部汽機車毀損，其中14歲林姓國民中學生一度失去生命跡象，目前昏迷搶救中；事故原因及肇事責任仍待釐清。

桃園市政府警察局龍潭分局及桃市府消防局告訴中央社記者，張姓女子昨天傍晚5時許開車到龍潭搭載就讀國中的兒子，行經北龍路時，疑未注意車前狀況，衝撞前方轎車後，又失控撞到路邊停放的機車及路人。

警方表示，被撞擊的轎車內有駕駛及乘客3人輕傷、自行就醫；被直接撞擊的林姓國中生送醫過程中失去呼吸心跳，經醫院搶救後恢復生命跡象，目前仍昏迷，在加護病房治療。

警方說表示，17歲范姓學生當時受困車底，多處骨折及擦傷，目前在醫院治療；53歲張姓男子頭部撕裂傷，送醫治療；肇事張姓女子驚嚇過度，送醫後無大礙，酒測值為0。

桃園 警察

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